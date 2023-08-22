Antalya’da saç-sakal kavgası

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Son 1 yıldır özellikle Konyaaltı ilçesi sınırları içinde çok sayıda erkek berberinin faaliyete geçtiğini söyleyen Antalya Berberler Odası Başkanı Yüksel Uzun, Hürriyet’e konuştu. Uzun, “Resmen perişan haldeyiz. İlçede hizmet veren üyelerim gece yarısı bile arayıp isyan ediyor. Zabıtaya, polise gidiyorum sonuç alamıyorum” dedi.

DOLAR TARİFESİ

Rus ve Ukraynalı erkek berberlerinin dolar ve Euro üzerinden fiyat tarifesi belirlediğini vurgulayan Uzun, “Sosyal medya üzerinden müşteri bulup saç-sakal tıraşı için 43 dolar istiyorlar. Sadece boyama 100 dolar. Burun, kulak kılını 6 dolara alıyorlar. El insaf diyorum. Benim esnafın böyle bir tarife belirlese sopayla kovalarlar. Yerleşik yabancıların bazıları Antalya Ticaret Odası’na kayıt da olmuş. Ama ellerinde ustalık belgesi falan yok. Allah’a emanet iş yapıyorlar” diye konuştu.

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Büyükşehir ve ilçe belediyelerinden yardım istediğini söyleyen Başkan Uzun, şöyle devam etti: “Bu iş resmen saç-sakal kavgasına dönüştü. Esnafımızı elimden geldiğince sakin tutmaya çalışıyorum. Birileri çıkıp, ‘Onlar kendi vatandaşını tıraş ediyor. Size zararı yok’ diyor. Olur mu öyle şey! Bu adamlar dükkân açmasa mecbur Türk berberde tıraş olacaklar. O zaman da bana kayıtlı üyem para kazanacak.

Bu arkadaşlar saç-sakal tıraşını 1200 TL’ye yapıyor. Biz o parayla 6 kişiye hizmet veriyoruz. Bu nasıl iş, anlamadık gitti. Ayrıca Ukraynalı kardeşlerimizin berber açmasına da hiç gerek yok. Bizim esnafımız onlara da hizmet verebilecek kapasitede. Yetkililer bu tespit ve çağrılarımızı dikkate alınmazsa Ukraynalı sığınmacılar korkarım ki bir süre sonra Türk’e özel tarifelerle hizmet vermeye başlayacak. İşte o zaman tam anlamıyla biteceğiz.”