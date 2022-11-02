Kanada'dan Bursa'ya geldi, 500 bin TL dolandırıldı

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Olay önceki gün Cuma Mahallesi Hal Yanı Sokak’ta meydana geldi. Kanada'da yaşayan Gülcan K., tatilini geçirmek üzere memleketi Bursa İnegöl'de bulunan evine geldi. Kendilerini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcılar, Gülcan K.’yi telefonla arayıp, 'terör soruşturması' yalanıyla kadının 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasıyla ortadan kayboldu.

Dolandırıcılar dün de Gülcan K.’yi alışverişe çıktığı sırada telefonla arayarak nakit para istedi. Bu sırada kadının konuşmasına şahit olan esnaf, dolandırıcılığı anlayıp, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, Gülcan K.’nin bir kez daha dolandırılmasının önüne geçerken, şüphelilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.