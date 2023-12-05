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Kan donduran gerçek ortaya çıktı: Öldürdüğü arkadaşını gömüp yıllarca emekli maaşını çekmiş

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Cinayet#Emekli Maaşı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2023 15:34

Aydın'da 4 yıldır haber alınamayan Mehmet Akkan'ın (50) arkadaşı tarafından öldürülüp ormana gömüldüğü ortaya çıktı. Akkan'ın cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan 4 şüpheliden Osman Çiftçi ile arkadaşı Enver Çaylak, tutuklandı. Cinayeti işlediğini itiraf eden Çiftçi’nin, 3 yıl boyunca Akkan'ın emekli maaşını da düzenli olarak bankadan çektiği belirlendi.

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Buharkent ilçesinde yaşayan emekli işçi Mehmet Akkan, ailevi sorunlar nedeniyle 2019 yılında evi terk edip Denizli'ye gitti. Kız kardeşi Remziye Yıldız, Denizli'ye gitmesinden sonra bir daha kendisinden haber alamadıkları ağabeyinin bulunması için 2021 yılında polise kayıp başvurusunda bulundu. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince özel ekip kuruldu.

Kan donduran gerçek ortaya çıktı: Öldürdüğü arkadaşını gömüp yıllarca emekli maaşını çekmiş

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 ATM'LERDEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Polis, Akkan'ın emekli maaşının çekilip çekilmediğine ilişkin bankadan bilgi istedi. Akkan'ın emekli maaşının 2019-2022 yılları arasında Denizli'de düzenli olarak çekildiğini bildirilmesi üzerine polis, ATM’deki güvenlik kameraları görüntülerini inceledi. Yapılan araştırmada maaşı çeken kişinin, Mehmet Akkan ile bir süre aynı pansiyonda kalan arkadaşı Osman Çiftçi olduğunu belirledi. Çiftçi, Denizli'nin Honaz ilçesinde yakalandı.

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Kan donduran gerçek ortaya çıktı: Öldürdüğü arkadaşını gömüp yıllarca emekli maaşını çekmiş

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Osman Çiftçi, polisteki sorgusunda, suçunu itiraf etti. İfadesinde, 2019 yılında, Mehmet Akkan ve arkadaşları Enver Çaylak ile Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Sapaca Mahallesi'ndeki kırsal bölgeye içki içmeye gittiklerini belirten Çiftçi, "Husumet beslediğim için burada Akkan'ı başına sopayla vurarak öldürdüm. Cesedini Enver Çaylak ile bulunduğumuz yere gömdük" dedi. 

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Kan donduran gerçek ortaya çıktı: Öldürdüğü arkadaşını gömüp yıllarca emekli maaşını çekmiş

KEMİKLER İLE KIYAFET PARÇALARI BULUNDU

Osman Çiftçi’nin tarif ettiği alanda yapılan kazı çalışması sonucu insan kemikleri ile Akkan'a ait olduğu değerlendirilen kıyafet parçaları bulundu. Ekipler, Enver Çaylak ve olayla ilgili bilgileri olduğu ileri sürülen 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı, Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Osman Çiftçi ile Enver Çaylak tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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Kan donduran gerçek ortaya çıktı: Öldürdüğü arkadaşını gömüp yıllarca emekli maaşını çekmiş

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#Aydın#Cinayet#Emekli Maaşı

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