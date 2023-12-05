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Sibel Kayman cinayetinde şok detay! Genç kızı öldüren erkek arkadaşı sağlık ekiplerine böyle seslenmiş

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#Sibel Kayman#Kocaeli#Kadın Cinayeti
Sibel Kayman cinayetinde şok detay Genç kızı öldüren erkek arkadaşı sağlık ekiplerine böyle seslenmiş
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2023 11:17

İzmit'te evine gidip, tartıştığı arkadaşı Sibel Kayman'ı (25) tabancayla göğsünden vurarak öldürüp, 'İntihar etti' ihbarında bulunan Mikail Kurulay'ın, Sibel Kayman'a müdahale eden sağlık ekiplerine "Sibelimi yaşatın” diye bağırdığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, dün sabaha karşı İzmit ilçesine bağlı Akçakoca Mahallesi’nde meydana geldi. Mikail Kurulay, evine gittiği arkadaşı Sibel Kayman ile tartıştı. Tartışma sırasında Kurulay, yanında bulunan tabancayı ateşledi.

Sibel Kayman cinayetinde şok detay Genç kızı öldüren erkek arkadaşı sağlık ekiplerine böyle seslenmiş

Göğsünden vurulan Sibel Kayman ağır yaralandı. Mikail Kurulay'ın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, Kayman’ın intihar ettiğini söylemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kayman, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Sibel Kayman cinayetinde şok detay Genç kızı öldüren erkek arkadaşı sağlık ekiplerine böyle seslenmiş

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Polis ekiplerince gözaltına alınan Kurulay, emniyette verdiği ifadede Sibel Kayman’ın silahı ateşleyip, kendini vurarak, intihar ettiğini söyledi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı incelemede tabancayı Mikail Kurulay’ın ateşlediğini tespit etti. Kurulay, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kurulay'ın, hem emniyet hem de savcılık ifadesinde Kayman’ı öldürmediğini söylediği, çıkan tartışmada silahı alarak intihar ettiğini söylediği öğrenildi.

Sibel Kayman cinayetinde şok detay Genç kızı öldüren erkek arkadaşı sağlık ekiplerine böyle seslenmiş

'BEN ÖLDÜRDÜM, YAŞIYOR MU'

Öte yandan, olaydan sonra Sibel Kayman’ın ambulansa alındığı sırada yaşananların kamera görüntüleri ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Mikail Kurulay’ın sağlık ekiplerine seslenerek “Abla beni öldürün ne olur abla. Abla ben öldürdüm. Abla yaşıyor ama valla ben öldürdüm. Yaşıyor mu ? ” dediği anlar yer aldı. Sık sık “Sibelimi yaşatın” diye bağıran Mikail Kurulay’ın “Ben yapmadım. Yaşayamam abi. Bu nasıl iştir abi?” cümleleriyle bağırdığı anlar da kameraya yansıdı. 

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Sibel Kayman cinayetinde şok detay Genç kızı öldüren erkek arkadaşı sağlık ekiplerine böyle seslenmiş

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#Sibel Kayman#Kocaeli#Kadın Cinayeti

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