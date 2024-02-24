Kamuda atama rüzgarı

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Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Adalet Bakan Yardımcılığı’na AK Parti 26. dönem milletvekili Hurşit Yıldırım atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne Nazmi Zarifi Gürkan, Risk Analizi Genel Müdürlüğü’ne Nuray Serdaroğlu Erbil, Kamu Sermayeli kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne Muhammet Faruk Aykut, Teftiş Başkanlığı’na Kaan Kasım, MASAK Başkanlığı’na Hasan Kaymak, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’ne Ekrem Candan getirildi.

-TCDD’YE VEYSİ KURT: Düzce, Kastamonu, Samsun ve Sinop’un İl Kültür ve Turizm Müdürleri’nin atanmaları da yapıldı. TİTCK Başkanlığı’na Asım Hocaoğlu, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’ne Osman Kan, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne İlhan Hatiboğlu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Celal Şahin, Teftiş Kurulu Başkanlığı’na Davut Eker, Strateji Geliştirme Başkanlığına Engin Karabaş atandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Genel Müdürlüğü’ne Veysi Kurt’un ataması yapıldı.

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-11 İLE YENİ MÜFTÜ: Aralarında Balıkesir, Kocaeli ve Sinop’un da yer aldığı 11 ile de yeni müftü atandı.

ENERJİDE GÖREVDEN ALMALAR

-Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Kandemir, MTA Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Aydındağ, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcıları Bayram Arı ve Sami Sarıyıldız görevden alındı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcılığı’na Ercan Demiryürek, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcılığı’na da Mehmet Ali Özen atandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcıları Maruf Aras ve Mustafa Uzun, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcıları Murat Alp ve Abdullah Ekin de görevden alındı.