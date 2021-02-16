Kamu görevlilerine 13 yıl istendi

Ankara’da 2019 yılında Aktepe Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu’nda 1–G sınıfı öğrencisi olan Mert Yağız Köksal (7), okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağını yutması sonucu hayatını kaybetmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ürünü üreten Yunus T. ve ürünü satan kantin sahibi Neşe Y. hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 6’şar yıl hapis talebiyle dava açmıştı. Savcılık, olayda denetim görevlilerinin gerekli şekilde yerine getirmediği gerekçesiyle kamu görevlileri yönünde sürdürdüğü soruşturmayı da tamamlayarak okul müdürü Abdulkadir P., yardımcısı Ebubekir Ç., sınıf öğretmenleri Ali Osman D. ve Apaydın A. ile Keçiören İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrolörleri Koray H., Fatma Ş. hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’, ‘görevi kötüye kullanma’, ‘suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme’ suçlarından 13 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

MÜDÜR DELİL YOK ETMİŞ

İddianamede, okul müdürü şüpheli Abdulkadir P.’nin delilleri yok etme yönündeki eylemlerinin mahkemece de değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Kantin çalışanı Güldane T.’nin ifadesi, kantin işletmesinin söz konusu ürünü satmadıkları yönündeki ifadesini yalanladı. İddianamede yer verilen valiliğin ön inceleme raporunda, okulun kantininde rutin denetimlerin yapıldığı, herhangi bir olumsuz tespitin bulunmadığı anlatıldı. Raporda ancak okul kantinlerinde satılacak gıdalarla ilgili genelgede, satışa uygun olmayan gıdalar arasında tüm çikolata türlerinin de bulunduğunun ifade edildiği belirtildi. Şüpheliler ifadesinde olay gününe kadar içi çikolata dolu şırıngayı görmediklerini iddia etti.