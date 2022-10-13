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Kaldırımda beklerken kamyonetin çarptığı doktor Buğra Kaan Yücebaş hayatını kaybetti

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#İstanbul#Ataşehir#Doktor
Kaldırımda beklerken kamyonetin çarptığı doktor Buğra Kaan Yücebaş hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 09:04

İstanbul Ataşehir'de sabah saatlerinde taksiye çarpan kamyonet, daha sonra kaldırımda bekleyen doktor Buğra Kaan Yücebaş'a çarptı. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Buğra Kaan Yücebaş olay yerinde hayatını kaybederken, yakınları sinir krizi geçirdi.

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Kaza, Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı caddesinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde ilerleyen 34 FTG 740 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle yol kenarındaki taksiye çarptıktan sonra kaldırımda bekleyen 2 kişiye çarptı.

Kaldırımda beklerken kamyonetin çarptığı doktor Buğra Kaan Yücebaş hayatını kaybetti

Kazada kaldırımdaki yayalardan Samet Şenelen yaralanırken, Doktor Buğra Kaan Yücebaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan kamyonet şoförünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Kaldırımda beklerken kamyonetin çarptığı doktor Buğra Kaan Yücebaş hayatını kaybetti

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İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Kaza da yaralanan Samet Şenelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaldırımda beklerken kamyonetin çarptığı doktor Buğra Kaan Yücebaş hayatını kaybetti

ÖLEN DOKTORUN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza yerinde Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. Olay yerinde hayatını kaybeden kişinin Buğra Kaan Yücebaş'ı olduğu tespit edildi. Yücebaş'ın dükkanın önünde anne ve babasını beklerken kamyonetin çarptığı belirtilirken, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorluk yaptığı öğrenildi. Öte yandan Doktor Yücebaş'ın annesi, babası ve kardeşi olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Kaldırımda beklerken kamyonetin çarptığı doktor Buğra Kaan Yücebaş hayatını kaybetti

Polis ekipleri kazayı yapan kamyonet şoförünü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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