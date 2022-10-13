Doktorun sır ölümü

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı deniz temizleme botundaki görevliler, geçen cumartesi günü öğle saatlerinde Tuzla açıklarında temizleme çalışması yaparken suda bir ceset gördü. Temizleme ekibi karadan 150 metre açıktaki cesetle ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bilgi verdi. Daha sonra devreye deniz polisi de girerek ceset kıyıya çıkarıldı. Polis, cesedin Pendik’te özel bir hastanede kadın doğum uzmanı olan Doç. Dr. Taner Günay’a (44) ait olduğunu belirledi. Taner Günay’a ailesinin bir süredir ulaşamadığı belirtilirken, polisin ulaştığı kendisi gibi doktor olan eski eşi E.E., Taner Günay’ın ailesiyle birlikte yaşadığını, psikolojik ya da maddi bir sıkıntısı olmadığını söyledi. Ceset kıyıda yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Burada yapılan inceleme sonrası cenazesi ailesi tarafından alınan Taner Günay kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



SAVCILIK ŞÜPHELİ BULDU



Taner Günay’ın ölüm nedeninin incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, doktorun ölümüyle ilgili ‘şüpheli ölüm’ soruşturması başlattı. Polis de Taner Günay’ın ölüm sebebini belirlemek için kapsamlı bir araştırma başlattı.