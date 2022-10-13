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Doktor Buğra Kaan Yücebaş kazada hayatını kaybetmişti! Gözyaşlarına boğuldu: 'Ölüm hiç yakışmadı ona'

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#İstanbul#Ataşehir#Doktor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 12:42

İstanbul Ataşehir'de taksiye çarpan kamyonet, daha sonra kaldırımda bekleyen doktor Buğra Kaan Yücebaş'a çarptı. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Buğra Kaan Yücebaş olay yerinde hayatını kaybederken, haberi alarak kaza yerine gelen yengesi Aslı Durlanık gözyaşları içinde "Kuzu gibiydi, kimseyi incitmeyen... Ölüm hiç yakışmadı ona" dedi.

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Kaza, Kayışdağı Caddesi'nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde ilerleyen 34 FTG 740 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle yol kenarındaki taksiye çarptıktan sonra kaldırımda bekleyen 2 kişiye çarptı. Kazada kaldırımdaki yayalardan Samet Şenelen yaralanırken, doktor Buğra Kaan Yücebaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan kamyonet şoförünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

ÖLEN DOKTORUN YENGESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kaza yerinde Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. Olay yerinde hayatını kaybeden kişinin Buğra Kaan Yücebaş olduğu tespit edildi. Yücebaş'ın dükkanın önünde anne ve babasını beklerken kamyonetin çarptığı belirtildi. Kaza haberini alarak olay yerinde gelen yengesi Aslı Durlanık gözyaşlarına boğuldu.

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Kazayı telefona babasından öğrendiğini anlatan Aslı Durlanık, "Buğramızı kaybettik. Anne baba burayı işletiyorlardı. O da yardımcı oluyordu. Kuzu gibiydi, çok tatlıydı. Hiç kimseyi incitmezdi. Ölüm yakışmadı ona" dedi.

Kazada hayatını kaybeden 26 yaşındaki Buğra Kaan Yücebaş’ın Acil Servis'te pratisyen hekim olarak görev yaptığı öğrenildi. Polisin Kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor. 

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#İstanbul#Ataşehir#Doktor

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