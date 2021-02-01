Kahvehaneler ne zaman açılacak? Kısıtlamalar için gözler kabine toplantısında

Kıraathanelerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalarına ara verilen işletmeler arasında kıraathaneler de bulunuyor. Henüz kahvehanelerin ne zaman açılacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ‘Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız.’ demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan kabinede vaka sayılarına göre kısıtlamalarda esneme yapılıp yapılmayacağı ele alınacak.

KAHVEHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kahvehanelerin ne zaman açılacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanırken vaka sayılarına göre kısıtlamalarda esneme yapılıp yapılmayacağı ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka sayısı ve illerdeki durumla ilgili kapsamlı bir sunum yapacağı toplantıda merakla beklenen lokanta, kafe ve restoranların durumu da görüşülecek. Bu kapsamda Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda söz konusu mekanların açılmasına dönük son değerlendirme yapılacak.

DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin, "Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. Gerekirse bir esneme yapılabilir" dedi.