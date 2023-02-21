Kahramanmaraş'ta deprem anı kamerada

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Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremin 16'ıncı gününe girildi. Deprem bölgesinde sahada enkaz kaldırma, ve yaraların sarılması için çalışmalar sürerken 7.6'lık ikinci depremin yaşandığı Elbistan'dan yeni görüntüler ortaya çıktı.

İkinci depremin merkezi Elbistan Güneşli Mahallesi eski köy garajları mevkiinde bir kişi cep telefonu ile o anları saniye saniye kaydetti. Görüntüler de depremle birlikte yaşanan panik, çöken bir bina ile yıkılan başka binaların toz bulutları yansıdı.

O anlar depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

PANİK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Hatay'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 294 kişinin yaralandığı 6.4 büyüklüğündeki Deprem birçok ilde şiddetli hissedildi. Payas ilçesinde bir telefoncuda bulunan güvenlik kameraları deprem anını saniye saniye kaydetti. Deprem ile birlikte iş yerinde bulunanların panikle kaçışmaları görüntülere yansıdı.

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Görüntüler depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Kahramanmaraş depremlerinin etkisini üzerlerinden atamadan dün gece ikincisini yaşadıklarını belirten iş yeri sahibi Mustafa Akdoğan, çok korktuklarını ve çalışanlarla birlikte kendilerini dışarı attıklarını söyledi.