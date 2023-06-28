Kahramanmaraş’a umut olan ayçiçeklerini yerinde gördük

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6 Şubat depreminin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, umudun sembolü enkazlar arasında yetişen ayçiçekleri oldu. Şehrin merkezindeki Azerbaycan Bulvarı’nda yıkılan bir kuruyemişçi dükkanının enkazından çıkan ayçiçekleri, kent sakinlerinin de gözdesi. Herkes gelip ayçiçekleri önünde fotoğraf çektiriyor. Çevredeki esnaflar, deprem sonrası burada çok yağmur yağdığını, yaklaşık 1,5 ay önce de ayçiçeklerinin belirdiğini söylüyor.

HER GÜN GİDİP SULUYORUM

Bölgenin en işlek merkezlerinde yer alan kuruyemişçinin sahipleri ise hayatta. 2016’da açılan Gaffaroğlu Kuruyemiş, 2021’de yenilenmişti. Hürriyet olarak görüştüğümüz kuruyemişçinin ortaklarından Mehmet Kartal, dükkanda pek çok anısı olduğunu, ayçiçeklerini gördüğünde ise çok şaşırdığını söylüyor. “Herkes konuyla ilgili beni arıyor” diyen Kartal, “Kimi oradan kopardığı ayçiçeğini almış evinin bahçesine ya da kaybettiği yakınının mezarına koymuş. Ben de her gün gidip onları suluyorum” diyor.

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BİNADAKİ HERKESİ TANIRDIM

“Yılların anısı var orada” diye Kartal sözlerine şöyle devam ediyor: “Şu an fabrikada devam ediyoruz. Konteynerde yeniden açmak istemedik, çünkü müşteri nasıl bıraktıysa öyle bulmak ister. Her sabah 8’de açar 12’de kapardım dükkanı. 5 Şubat akşamı da 5 arkadaş dükkanda film izliyorduk. Ancak internette sorun çıktı ve evlere dağıldık.

Yoksa 4’e 5’e kadar dükkanda otururduk. İçeride ofis de vardı. O binadaki herkesi tanırdım. 5 katlıydı, her bir katta 3 daire vardı. Birinci derede yakınlarımızdan kayıp olmadı ancak personelimizin kayıpları oldu.”