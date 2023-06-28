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Kahramanmaraş’a umut olan ayçiçeklerini yerinde gördük

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#Kahramanmaraş#Ayçiçeği#Deprem
Kahramanmaraş’a umut olan ayçiçeklerini yerinde gördük
Seda Türkoğlu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 12:47

Kahramanmaraş’ta bir kuruyemişçinin çökmesi sonucu enkazın arasında yetişen ayçiçekleri umudun simgesi oldu. Ayçiçeklerini gidip yerinde ziyaret ettik ve enkaz altında kalan kuruyemişçinin sahibiyle konuştuk. Gaffaroğlu Kuruyemiş’in ortaklarından Mehmet Kartal, çiçekleri her gün gidip suladığını söylüyor.

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6 Şubat depreminin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, umudun sembolü enkazlar arasında yetişen ayçiçekleri oldu. Şehrin merkezindeki Azerbaycan Bulvarı’nda yıkılan bir kuruyemişçi dükkanının enkazından çıkan ayçiçekleri, kent sakinlerinin de gözdesi. Herkes gelip ayçiçekleri önünde fotoğraf çektiriyor. Çevredeki esnaflar, deprem sonrası burada çok yağmur yağdığını, yaklaşık 1,5 ay önce de ayçiçeklerinin belirdiğini söylüyor.

HER GÜN GİDİP SULUYORUM

Bölgenin en işlek merkezlerinde yer alan kuruyemişçinin sahipleri ise hayatta. 2016’da açılan Gaffaroğlu Kuruyemiş, 2021’de yenilenmişti. Hürriyet olarak görüştüğümüz kuruyemişçinin ortaklarından Mehmet Kartal, dükkanda pek çok anısı olduğunu, ayçiçeklerini gördüğünde ise çok şaşırdığını söylüyor. “Herkes konuyla ilgili beni arıyor” diyen Kartal, “Kimi oradan kopardığı ayçiçeğini almış evinin bahçesine ya da kaybettiği yakınının mezarına koymuş. Ben de her gün gidip onları suluyorum” diyor.

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Kahramanmaraş’a umut olan ayçiçeklerini yerinde gördük

BİNADAKİ HERKESİ TANIRDIM

“Yılların anısı var orada” diye Kartal sözlerine şöyle devam ediyor: “Şu an fabrikada devam ediyoruz. Konteynerde yeniden açmak istemedik, çünkü müşteri nasıl bıraktıysa öyle bulmak ister. Her sabah 8’de açar 12’de kapardım dükkanı. 5 Şubat akşamı da 5 arkadaş dükkanda film izliyorduk. Ancak internette sorun çıktı ve evlere dağıldık.

Kahramanmaraş’a umut olan ayçiçeklerini yerinde gördük

Yoksa 4’e 5’e kadar dükkanda otururduk. İçeride ofis de vardı. O binadaki herkesi tanırdım. 5 katlıydı, her bir katta 3 daire vardı. Birinci derede yakınlarımızdan kayıp olmadı ancak personelimizin kayıpları oldu.”

Kahramanmaraş’a umut olan ayçiçeklerini yerinde gördük

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#Kahramanmaraş#Ayçiçeği#Deprem

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