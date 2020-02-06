Kahramanmaraş şehit Mesut Deniz'e ağlıyor

Van- Bahçesaray yolunda önceki gün 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralı kurtulduğu çığ faciasında kayıp olduğu tahmin edilen 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de dün çığ düşmesi sonucu Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz şehit oldu.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan Ali Deniz ile Fatma Deniz çiftine acı haber, Türkoğlu Kaymakamı Gürbüz Saltaş ve askeri yetkililer tarafından verildi. Deniz çifti, 5 çocuklarından en büyüğü olan Mesut Deniz'in şehadet haberiyle büyük üzüntü yaşadı.

Acı haberi alan ailenin yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz'in cenazesi, bugün ikindi vakti düzenlenecek askeri törenin ardından Avşarlı Mahallesi'nde toprağa verilecek.