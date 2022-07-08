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Kadir Şeker'in avukatı Daylan: Kadir, Türk milletine teşekkür ediyor

#Kadir Şeker#Tahliye#Emrah Daylan
Kadir Şekerin avukatı Daylan: Kadir, Türk milletine teşekkür ediyor

Konya'da dün tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye olan Kadir Şeker'in avukatı Emrah Daylan, Kadir Şeker'in kendisine güvenip destek olan Türk milletine teşekkür ettiğini belirtti. Daylan, ''Kadir, şu an sağlık durumu iyi, ailesiyle birlikte. Bugüne kadar kendisine güvenip destek olan Türk milletine teşekkür ediyor.'' dedi.

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Konya'da, 5 Şubat 2020'de sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve kararı Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker (22), 5 Temmuz günü yeniden yargılandığı davada cezasının 10 yıl 10 aya düşürülüp, tutukluluk halinin devamına hükmedilmesine avukatları itirazda bulundu. İtiraz bir üst mahkeme olarak kabul edilen 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Kadir Şekerin avukatı Daylan: Kadir, Türk milletine teşekkür ediyor

Mahkeme, Kadir Şeker'in, 2 yıl 5 ay 1 gün tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak, Ceza İnfaz Kanunu'na göre Açık Cezaevi'ne geçme süresini doldurduğunu ve Açık Cezaevi'nde bulunan hükümlülerin de Covid-19 salgını nedeniyle 31 Temmuz 2022 tarihine kadar izinli olduğunu belirterek tahliyesine karar verdi. Yurt dışına çıkış yasağı konulan Kadir Şeker, dün akşam saatlerinde bulunduğu Akşehir Açık Cezaevi'nden tahliye oldu.

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"KENDİSİNE GÜVENİP DESTEK OLAN TÜRK MİLLETİNE TEŞEKKÜR EDİYOR"

Avukatı Emrah Daylan, Kadir Şeker'in ailesiyle birlikte olduğunu belirterek, ''Kadir, şu an sağlık durumu iyi, ailesiyle birlikte. Bugüne kadar kendisine güvenip destek olan Türk milletine teşekkür ediyor'' dedi.

Kadir Şekerin avukatı Daylan: Kadir, Türk milletine teşekkür ediyor

Avukat Daylan, sosyal medyada Kadir Şeker adına açılan hesaplarında sahte olduğunu ifade ederek, ''Müvekkilim Kadir Şeker'e ait hiçbir Twitter ya da sosyal medya hesabı yoktur. Müvekkilim adına açılmış olan hesapların tamamı sahte hesaplar olup, kesinlikle itibar edilmemesi başta sayın basınımız olmak üzere milletimizden istirham ederim. Müvekkilimiz halen cep telefonunu dahi açmamış olup, iletişimi dahi yüz yüze ya da ailesi üzerinden kurmaktayız'' diye konuştu.

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