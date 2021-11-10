‘Kadınların hakkı kadınlara teslim’

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Devlet yönetiminde siyasal iktidarın samimi olması lazım. Var olan iktidarın en temel sorunu ne? Halkın bu iktidara güven duymaması. Zam fırtınası geliyor, hâlâ millet bu işin baharını yaşıyor, asıl kışı görecek, ‘karakış fonu kurun’ demiştim. Nasıl geçinecek bu insanlar? Bu millet siyasi tasarrufu yapacak, ampulü söndürerek bu işi bitirecek az kaldı, gelecek...

‘ELÇİLERE MEKTUP YAZDIM’

Büyükelçiliklere de yazı yazdım, ‘Eğer Kanal İstanbul’a sizin ülkelerinizden bir şirket girer, bir kişi girer, bir müteahhit girer İstanbul’u talan eder, yağmalarsa o da ağır bedeller ödeyecektir’ dedim. Diyorlar ki, ‘Bizi niye yabancılara şikayet ediyorsun?’ İstanbul’u korumak ne zamandan beri yabancılara ihbar oldu.

Kadınlara bir hak falan vermiyoruz, kadınların hakkını kadınlara teslim edeceğiz. İlk bir hafta içinde İstanbul Sözleşmesi’ni imzalayacağız ve Resmi Gazete’de yayımlanacak. Kadınlar, bu kardeşiniz sizin haklarınızı sonuna kadar savunacak. Cezalarda en ufak bir indirim olmayacak. Bu konuda özel yetkili mahkemeler kurulacak.”

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AYAKTA ALKIŞ

Kılıçdaroğlu grup toplantısında partili kadınlarca ayakta alkışlandı.