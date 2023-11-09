Kadınlardan Gazze nöbeti

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Aralarında KADEM’in de bulunduğu 74 STK tarafından kurulan Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi, İsrail’in saldırılarını protesto etmek için 3 hafta önce İstanbul Eminönü’nde oturma eylemi başlatmıştı. Eylem 1 Kasım’dan itibaren Sultanahmet Meydanı’na taşındı. Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi üyesi STK’lar sırayla Sultanahmet’te nöbet tutuyordu. Sıra dün KADEM’deydi. KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de katıldı.

MASUMLARI KATLEDİYOR

Sümeyye Erdoğan Bayraktar yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: “İsrail bütün insani değerleri, bütün hukuku çiğneyerek masum insanları katletmeye devam ediyor. Bir ay içinde 10 binden fazla masum insan ne yazık ki katledildi. Şu çok açık ki, İsrail’in burada tek amacı Filistinlilerin Gazze’den çıkarılması ve kendilerinin o topraklara yerleşmesi. Bizler halklar olarak, vatandaşlar, sivil toplum gönülleri olarak bu zulüm karşısında sessiz kalamayız. Milyonlarca insan bütün dünyada ayakta ve herkes Filistin’in özgürlüğü için haykırıyor. Bizim üstümüze düşen, eylemlerimizle, boykotlarımızla, dualarımızla elimizden ne geliyorsa yaparak, birlik olarak, beraberlik halinde Filistin’in yanında olduğumuzu göstermek ve İsrail’in zulmüne karşı durmak.”

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ÖĞRENCİLERDEN BİLEKLİK

Sultanahmet Meydanı’na Filistinliler’e destek olmaya gelen Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri de, Filistin’e destek için yaptıkları bileklikleri satışa çıkarttı. Öğrenciler bu bilekliklerden birini Sümeyye Erdoğan Bayraktar’a hediye etti. Mavi Marmara yolcularından biri olan Ferdinaz Koyuncu da Sümeyye Hanım’a Hanzala kolyesi verdi.

7 BİN KİŞİLİKLİSTE

Filistinli Kadınlara Destek Nöbeti’ne katılan ve İsrail’in katlettiği 7 bin Filistinli’nin adının bulunduğu listeyi tüm dünyaya gösteren Kanadalı eğitimci ve yazar Jenny Molendyk Divleli, “Anneler, babalar, bebekler, çocuklar... Sayıları 10 binden fazla. ‘Onların isimlerini yayınlayalım, unutmayalım, tüm dünya görsün’ dedim. Kırtasiyeye gittik, isimleri yazmaya kâğıt yetmedi. Bu isimleri unutmayalım” dedi.