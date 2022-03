Kadınlara regl izni tartışması! 'En az 2 gün olmalı...' Dünyanın kafası karışık, Türkiye'de durum ne?

Şirketlerin böyle bir konuda esnek davranabilmesi güzel bir gelişme olur ancak her kadın regl dönemini aynı şekilde yaşamıyor, böyle bir ihtiyacı olmadan her kadının izin yapmasının doğru olmayacağını düşünüyorum. Yani eğer kadın bu dönemde kendini kötü hissediyorsa raporlu olması çok güzel bir şey ama her ay mutlaka bu izni yapabilmeleri saçma olur. Bu şuna benziyor: Benim her ay grip olma ihtimalim var ama olsam da olmasam da izin kullanacağım. Sadece grip olduğumda izni kullanmam daha mantıklı değil mi? Zaten böyle bir durumda rapor alıp izinli sayılıyoruz yasal olarak. Bu nedenle regl döneminde de çok rahatsız olan rapor alıp dinlenebilir.

Semra B. / 42