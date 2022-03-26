Son Dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Putin'e açık tehdit: "Her yerdeyiz. Sarayınızdayız"

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Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaşta 31'inci güne girildi. Dünkü kritik NATO zirvesinden Rusya ve Çin'e uyarı mesajları gelirken Ukrayna Rusya'nın fosfor bombası kullandığını iddia etti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'da yaşanan savaşı durdurmak için neler yapılabileceği konusunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO liderleriyle konuştuğunu duyurdu. Azov taburu, Ukrayna'da öldürülen Rus askerlerinin görüntülerini yayınlarken ünlü hacker grubu Anonymous ise Rus lider Putin'e kan donduran mesajlar yolladı ve Putin'in her hamlesini izlediklerini iddia etti. Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal da ülkede savaşa rağmen Ukrayna’daki emeklilere maaş ödemelerinin 2 gün boyunca yapılacağını duyurdu.

İşte dakika dakika bölgedeki gelişmeler...

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05.15 Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, Rusya Merkez Bankası’nı hackleyerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mesaj gönderdi. Anonymous, "Vladimir Putin, hiçbir sır güvende değildir. Her yerdeyiz. Sarayınızdayız. Yemek yediğin yerdeyiz. Masanızdayız, uyuduğunuz odadayız" dedi. Anonymous, Putin'e meydan okudu ve her hareketinin izlendiğini iddia etti

"ŞOYGU KALP KRİZİ GEÇİRDİ"

04.20 Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Şoygu kalp krizi geçirdi. Bu nedenle Mart ayı ortasından beri kamuoyu önüne çıkmadı. Şoygu, Ukrayna’daki askeri operasyonlardaki başarısızlığı nedeniyle Putin’in sert tepkisi sonrası kalp krizi geçirdi. Şuan ana ordu karargahında tedavi görüyor. Şuan Nikolay N. Burdenko kliniğinde" iddialarını ortaya attı.

03.50 Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, ülkede savaşa rağmen ekonominin düzelmesi adına halka çalışma çağrısında bulunarak, Rusya'nın saldırılarına hedef olan çatışma bölgeleri de dahil olmak üzere Ukrayna’daki emeklilere maaş ödemelerinin 2 gün boyunca yapılacağını duyurdu.

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03.10 Rusya'nın, Japonya'nın Kuzey Toprakları olarak adlandırdığı ve üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları'nı da içeren bölgede askeri tatbikata başladığı bildirildi. Tatbikatın, Rusya'nın Japonya ile yürütülen 2. Dünya Savaşı sonrası barış anlaşması müzakerelerini askıya almasının ardından gelmesi "Tokyo'ya gözdağı" olarak yorumlandı.

01.00 Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Mariupol'den tahliye için Türkiye ve Yunanistan ile çalışıyoruz

Macron, bu planlarla ilgili olarak önümüzdeki saatler içinde Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmeyi umduğunu belirtti. Macron, Mariupol Belediye Başkanı ile "somut" görüşmeler yaptığını söyledi ve "Koordine oluyoruz ve daha sonra Rusya'yla müzakere edeceğiz" dedi.

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