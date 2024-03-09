Kadınlar bu yıl da meydanları boş bırakmadı

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Ankara Kadın Platformu’nun düzenlediği yürüyüşte Kolej Meydanı’nda toplanan kadınlar Kızılay’daki Sakarya Meydanı’na yürüdü. Yürüyüş kortejinde 7 Ekim’den beri İsrail’in saldırılarına hedef olan Filistin’e destek amacıyla açılan Filistin bayrakları da dikkat çekti.

İstanbul’da ise Beyoğlu’nda ‘22’nci Feminist Gece Yürüyüşü’ yapıldı. Eylem nedeniyle geniş güvenlik önlemi alan polis, Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi’ne çıkan sokakları bariyerlerle kapatarak girişe izin vermedi. Kadınlar basın açıklamasının ardından dağıldı.