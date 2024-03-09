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Kadınlar bu yıl da meydanları boş bırakmadı

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#Ankara Kadın Platformu#8 Mart#Taksim Meydanı
Kadınlar bu yıl da meydanları boş bırakmadı
Mert Gökhan Koç
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2024 07:00

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türkiye’nin birçok şehrinde yürüyüş düzenlendi.

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Ankara Kadın Platformu’nun düzenlediği yürüyüşte Kolej Meydanı’nda toplanan kadınlar Kızılay’daki Sakarya Meydanı’na yürüdü. Yürüyüş kortejinde 7 Ekim’den beri İsrail’in saldırılarına hedef olan Filistin’e destek amacıyla açılan Filistin bayrakları da dikkat çekti.

İstanbul’da ise Beyoğlu’nda ‘22’nci Feminist Gece Yürüyüşü’ yapıldı. Eylem nedeniyle geniş güvenlik önlemi alan polis, Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi’ne çıkan sokakları bariyerlerle kapatarak girişe izin vermedi. Kadınlar basın açıklamasının ardından dağıldı.

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#Ankara Kadın Platformu#8 Mart#Taksim Meydanı

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