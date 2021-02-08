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HaberlerGündem HaberleriKadıköy'deki Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi adliyeye sevk edildi
GeriGündem Kadıköy'deki Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi adliyeye sevk edildi
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Gündem
Murat SOLAK - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 08.02.2021 - 07:39 | Son Güncelleme:

Kadıköy'deki Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi adliyeye sevk edildi

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Kadıköy'deki Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi adliyeye sevk edildi
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Kadıköy'deki Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından otobüslerle getirildikleri Bayrampaşa Devlet Hastanesi ve Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık kontrolleri tamamlanan 61 şüpheli Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

 

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