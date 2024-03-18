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Olay, 15 Mart'ta KadÄ±kÃ¶y'de, GÃ¶ztepe Marmaray Ä°stasyonu'nda meydana geldi. 36 yaÅŸÄ±ndaki temizlik gÃ¶revlisi Ã‡etin Akay, 2 senedir aynÄ± bÃ¶lgede Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± istasyonun gÃ¼venlik gÃ¶revlisi GÃ¼lhan Karadereli'yi taciz ediyordu. Karadereli, Akay tarafÄ±ndan rahatsÄ±z edildiÄŸi iÃ§in defalarca karakola baÅŸvurdu. Son olarak 8 Mart'ta kendisini farklÄ± bir telefon numarasÄ±ndan arayan Akay, kendisine bÄ±Ã§akla saldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. ArdÄ±ndan 7 gÃ¼n sonra, Karadereli'nin gÃ¼venlik gÃ¶revlisi olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Marmaray Ä°stasyonuna geldi.

Ã–nce yolcularÄ±n arkasÄ±nda saklanarak bekledi, daha sonra yanÄ±nda bulunan bÄ±Ã§aÄŸÄ±yla Karadereli'ye saldÄ±rmaya baÅŸladÄ±. YÃ¼zÃ¼nden aldÄ±ÄŸÄ± bÄ±Ã§ak darbesiyle Karadereli kanlar iÃ§erisinde yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekipleri bÄ±Ã§akla yaralanan kadÄ±nÄ± ambulansla hastaneye kaldÄ±rdÄ±.

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Hastanede tedavi altÄ±na alÄ±nan Karadereli'nin yÃ¼zÃ¼ne 40 dikiÅŸ atÄ±ldÄ±. Karadereli'yi hem yÃ¼zÃ¼nden hem sÄ±rtÄ±ndan bÄ±Ã§aklayan Akay'Ä±n 11 ayrÄ± suÃ§ kaydÄ± olduÄŸu tespit edildi. Akay, emniyetteki sorgusunun ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. Akay'Ä±n tutuklandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ± anÄ± ise istasyonun gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

â€œAÄžZINDA MASKE, KAFASINDA KAPÃœÅžON ÅžEKLÄ°NDE"

Hastane yataÄŸÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Karadereli, â€œYaklaÅŸÄ±k 2 senedir takÄ±ntÄ± ve saplantÄ±lÄ± halde olan Ã‡etin Aktay tarafÄ±ndan taciz edildim. ArtÄ±k bu durum beni aÅŸÄ±rÄ± derece rahatsÄ±z etmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. IsrarlÄ± takip, taciz, tehditâ€¦ SÃ¼rekli bu ÅŸekilde mesajlar ve aramalar alÄ±yordum. ÅžahÄ±s tarafÄ±ndan hem iÅŸ hem Ã¶zel hayatÄ±mda her yerde takip ediliyordum. Son 1 yÄ±ldÄ±r ise aÄŸzÄ±nda maske, kafasÄ±nda kapÃ¼ÅŸon ÅŸeklinde takip edildim. Konunun CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za iletilmesini istiyorum.

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CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za gÃ¼veniyorum. Bu konular ile alakalÄ± lÃ¼tfen cezalarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorum. Durumlar bu hale gelmeden, sÄ±rtÄ±mdan yaralanmadan, yÃ¼zÃ¼mden yaralanmadan Ã¶nce bir tedbir alÄ±nsaydÄ± belki bu hale gelmeyecektim.

Tedbirlerin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorum. OlayÄ±n 1 ay sonra hemen unutulup kapatÄ±lmasÄ±nÄ± istemiyorum. Bu kiÅŸi elini kolunu sallayarak gezmesin. BugÃ¼n benim canÄ±mÄ± yakan, yarÄ±n baÅŸkasÄ±nÄ±n canÄ±nÄ± yakar" dedi.

â€œCENÄ°N POZÄ°SYONUNA GEÃ‡TÄ°M, SURATIMI ALTTAN DOÄžRU BIÃ‡AKLADI"

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Karadereli, savunmasÄ±z ÅŸekilde olduÄŸunu ifade ederek, "Olay anÄ±nda gÃ¼venlik arkadaÅŸÄ±m vardÄ±, tam tesadÃ¼fen yeni gelmiÅŸti. O yardÄ±mcÄ± oldu, sonrasÄ±nda yolcular mÃ¼dahale etti. Hepsine ayrÄ± ayrÄ± teÅŸekkÃ¼r ediyorum, onlarÄ±n sayesinde birÃ§ok darbeden kurtuldum. Yoksa kesinlikle ÅŸahÄ±s beni Ã¶ldÃ¼rmek Ã¼zere gelmiÅŸti. Bu ÅŸahÄ±s bana Ã§ok savunmasÄ±z bir anÄ±mda saldÄ±rdÄ±.

YolcularÄ±n iniÅŸ anÄ±nda, yolcularÄ±n arkasÄ±ndan saklanarak geldi ve tam turnike bÃ¶lgesinden koÅŸarak, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m Marmaray istasyonunda direkt bÄ±Ã§akla saldÄ±rdÄ±. 2-3 saniye iÃ§erisinde savunmasÄ±z olduÄŸum bir anÄ±ma denk geldi. Ã–ncelikle bÄ±Ã§akla saldÄ±rÄ±nca oturduÄŸum yerden kalkamadÄ±m, daha sonrasÄ±nda bÄ±Ã§aÄŸÄ±n herhangi bir yerime gelmemesi iÃ§in cenin pozisyonuna geÃ§tim. Cenin pozisyonundayken ÅŸahÄ±s bu sefer saÄŸ sÄ±rtÄ±ma birkaÃ§ kez bÄ±Ã§ak sapladÄ±, sonra saÄŸ gÃ¶ÄŸÃ¼s yan tarafÄ±ma, daha sonrasÄ±nda suratÄ±mÄ± alttan doÄŸru bÄ±Ã§akladÄ±. Kafama baskÄ± uygulayarak, kafamÄ± Ã§ekti, yere sÃ¼rÃ¼kledi ve alttan doÄŸru bÄ±Ã§aÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼me Ã§ekti" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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Karadereli, 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar gÃ¼nÃ¼nde de Akay tarafÄ±ndan tehdit edildiÄŸini belirterek, â€œGÃ¼Ã§lÃ¼ ve dirayetli olmamÄ±z gerek. Bizler deÄŸerliyiz, inÅŸallah hiÃ§bir kadÄ±n benim durumuma dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ. Benim durumuma dÃ¼ÅŸerseler bile lÃ¼tfen suÃ§ duyurusunda bulunsunlar, saklamasÄ±nlar. 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼'nde farklÄ± bir numaradan beri arayarak, 'Beni iÅŸimden edersen, seni Ã¶ldÃ¼rÃ¼rÃ¼m, keserim' dedi. Bu tehdidi de 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼'nde yaptÄ±" dedi.Â