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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 31.03.2021 - 09:11 | Son Güncelleme:

Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

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Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

KADIKÖY'de koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Kadıköyde toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'un birçok ilçesinde toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Denetim noktalarından biri de Kadıköy Bostancı Köprüsü oldu. Ekipler otobüs ve minibüsleri durdurarak sürücülerin evraklarını kontrol etti. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

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