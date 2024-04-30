×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kadıköy’de sokakta yürüyen baba ile kızına sözlü taciz

Güncelleme Tarihi:

#Sözlü Taciz#Kadıköy#Akademisyen
Kadıköy’de sokakta yürüyen baba ile kızına sözlü taciz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 02:47

Kadıköy’de sokakta yürüyen 6 yaşındaki kızıyla birlikte yürüyen akademisyen baba, bir kadın tarafından sözlü tacize uğradı. Kadının baba ile kıza "Ben üniversite hocasıyım, siz ne cahil insanlarsınız" dediği öğrenilirken karakola giden taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Haberin Devamı

Olay, dün 18.45 sıralarında, Kadıköy Göztepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre baba T.K.(43) ile 6 yaşındaki kızı, sokak üzerinde sohbet ederek ilerlediği esnada M.G. (73) isimli kişinin sözlü tacizine uğradı. Baba ile kızın konuşmasına dahil olan M.G., "Ben üniversite hocasıyım, siz ne cahil insanlarsınız "diyerek hakaret etti. Olay sonrasında durumu polis ekiplerine bildiren baba T.K., o anları cep telefonu ile kaydetti. Polis merkezine götürülen taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Yapılan inceleme sonucu T.K.’nın akademisyen, M.G.’nin ise emekli hemşire olduğu öğrenildi. Yaşanan olay sonrasında her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu, T.K. hakkında "Hakaret" suçundan adli işlem başlatılırken, M.G. hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama - Hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sözlü Taciz#Kadıköy#Akademisyen

BAKMADAN GEÇME!