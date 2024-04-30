Kadıköy’de sokakta yürüyen baba ile kızına sözlü taciz

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Olay, dün 18.45 sıralarında, Kadıköy Göztepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre baba T.K.(43) ile 6 yaşındaki kızı, sokak üzerinde sohbet ederek ilerlediği esnada M.G. (73) isimli kişinin sözlü tacizine uğradı. Baba ile kızın konuşmasına dahil olan M.G., "Ben üniversite hocasıyım, siz ne cahil insanlarsınız "diyerek hakaret etti. Olay sonrasında durumu polis ekiplerine bildiren baba T.K., o anları cep telefonu ile kaydetti. Polis merkezine götürülen taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Yapılan inceleme sonucu T.K.’nın akademisyen, M.G.’nin ise emekli hemşire olduğu öğrenildi. Yaşanan olay sonrasında her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu, T.K. hakkında "Hakaret" suçundan adli işlem başlatılırken, M.G. hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama - Hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldı