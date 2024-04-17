Kadıköy’de ‘laf atma’ cinayetinde müebbet hapis cezası! "Oğlumun düğün konvoyunu düşünürken cenaze konvoyuyla defnettim

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Kadıköy’de 14 Ekim 2023 tarihinde Almanya'dan gelen kız arkadaşı Simge Tuğcu ile birlikte Kadıköy'de yürürken, yol kenarında duran Ali Kumsal Şallı'nın (57) genç kadına laf atması üzerine taraflar arasında başlayan tartışma Atakov’un hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Şallı hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi istendi.

Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Kumsal Şallı, müşteki anne Oğulgözel Atakov, tanık Simge Tuğcu ve taraf avukatları katıldı.

“KEŞKE KIZ ARKADAŞINI DİNLESEYDİ DE BUNLAR OLMASAYDI”

Duruşmada söz verilen tutuklu sanın Ali Kumsal Şallı, “Bu olay gerçekten bir kaza. Ölen kişiyi tanımam etmem. Kendi halimde oturuyordum. Kafaları güzeldi. Laf atmadım. İkisinin kafası güzeldi. Bana bakıyordu. Neden bakıyor diye şüpheye düştüm. Gözlerim de bozuk anlayamadım. 20 dakika ilerledi sonra bana doğru geri geldi. Kız arkadaşıma mı bakıyordun dedi ve saldırmaya başladı. Yanımda çakı vardı. Kız arkadaşı ‘aşkım yeter bırak adamı’ dedi. Keşke onu dinleseydi de bunlar olmasaydı. Çakıyı korkutmak amacıyla boşa salladım. Kan falan görmedim. Öldüğünden ertesi gün haberim oldu çok şaşırdım. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

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“GÖZ GÖZE GELDİK BİZE LAF ETTİ”

Tanık olarak dinlenen Atakov’un kız arkadaşı Simge Tuğcu, “Davut ile caddede yürüyorduk. Şahsın yanından geçerken göz göze geldik bize laf etti. Davut geri dönüp haddini bil dedi. Şahıs yine laf etti. Davut geri döndü. Aralarında itiş kakış oldu. Yerdeyken Davut’u bıçakladı. Şahıs yerden kalkarken bıçağı elinde gördüm. Sonra şahıs kaçtı. Davut bana doğru gelirken üzeri kan olmuştu” dedi.

“OĞLUMUN DÜĞÜN KONVOYUNU DÜŞÜNÜRKEN CENAZE KONVOYUYLA DEFNETTİM”

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Anne Dilber Atakov: "Ben bir anneyim. En ağır cezayı almasını istiyorum. Oğlum namusunu korurken onu öldürüyor. Oğlumu öldürdüğü gün beni de öldürdü. Çocuğumun kimseye zararı yoktu. Oğlumun düğün konvoyunu düşünürken cenaze konvoyuyla defnettim" dedi.

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MAHKEME İNDİRİM UYGULAMADI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ali Kumsal Şallı’nın ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme, sanık hakkında takdiri indirim uygulamadı.