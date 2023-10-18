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İnsan öldürmek bu kadar kolay mı

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#İstanbul#Kadıköy#Davut Atakov
İnsan öldürmek bu kadar kolay mı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 07:00

İstanbul Kadıköy’de konser çıkışı sevgilisiyle sokakta yürürken laf atılan Davut Atakov ve İzmir Urla’da sevgilisiyle gittiği mağazada ‘omuz attın’ tartışmasına giren Semih Kenan Köse bıçakla- narak öldürüldü. İkisi de gencecikti, ikisi de hayat doluydu, ikisi de evlilik hazırlığı yapıyordu...

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İSTANBUL’da Davut Atakov (23), kız arkadaşı Simge Tuğcu ile konsere gitti. Konser çıkışında pazar sabaha karşı Kadıköy’de yürüyen çiftin yanına Ali Kumsal Şallı (56) yaklaşıp laf attı. Tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce Şallı çıkardığı bıçakla Atakov’u bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra yakalanan Şallı ise tutuklandı.

Almanya’dan Atakov’a sürpriz yapmak için İstanbul’a gelen kız arkadaşı Simge Tuğcu, “Ellerimden kaydı gitti. Hiçbir şey yapamadım. Buraya, ona sürpriz yapmaya geldim. Şimdi ise toprağa verdim gidiyorum. Acım çok büyük. Biz 6 aydır birlikteydik. Ciddi düşünüyorduk” dedi.

İnsan öldürmek bu kadar kolay mı
Ali Kumsal Şallı

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KARDEŞLERİYLE SALDIRDI

İzmir Urla’da da pazar günü akşam saatlerinde emlakçılık yapan ve inşaat şirketi olan kick boksçu Sercan Bavkır, bir mağazada alışveriş yaptığı sırada yanından geçen müteahhit Semih Kenan Köse (30) ile omuz omuza çarpıştı. İkili arasında başlayan ‘omuz atma’ tartışması, yumruklu kavgaya dönüştü. İddiaya göre; kavgaya Sercan Bavkır’ın yanındaki 2 kardeşi de karıştı. Bu sırada eline geçirdiği içki şişesini kıran Köse, Bavkır’ın üzerine doğru hamle yaptı. Bunun üzerine Bavkır, yanındaki bıçakla Köse’yi ve yanındaki sevgilisi Sibel Kabadayı’yı göğsünden yaraladı. Hastaneye kaldırılan Köse hayatını kaybetti, Kabadayı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Sercan Bavkır ile kardeşleri Serkan Bavkır ve Taylan Bavkır, polis ekiplerine teslim oldu. Polisteki işlemlerin ardından 3 kardeş, tutuklandı.

İnsan öldürmek bu kadar kolay mı
Sercan Bavkır

Pilates eğitmeni Sibel Kabadayı, “Kimse onları durduramadı. Beni saçımdan tutup, yerlerde sürüklediler. Üzerimdeki kıyafeti çıkarıp, tampon yapmaya çalıştım. Kucağımda son nefesini verdi. Beni de aynı kişi, göğsümden bıçakladı. Birlikte olduğumuz 6 ay içinde çok güzel günler yaşadık. Gelecek planlarımız vardı. Hepsi, o gün bitti” dedi.  

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#İstanbul#Kadıköy#Davut Atakov

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