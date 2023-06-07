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Kadıköy'de kendini kilitlediği evini ateşe verdi

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#İstanbul#Kadıköy#Yangın
Kadıköyde kendini kilitlediği evini ateşe verdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 11:53

İstanbul Kadıköy'de uyuşturucu kullandığı öne sürülen Derin Y. kendini kilitlediği evini ateşe verdi. Dumanları gören çevredekilerin ihbarıyla eve gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girip yangını söndürürken, Derin Y.'yi de dışarı çıkardı. Polis ve sağlık ekiplerine de zor anlar yaşatan kadın gözaltına alındı.

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Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 10 katlı binanın 5. katındaki evde yalnız yaşayan Derin Y. iddiaya göre uyuşturucu kullandıktan sonra kendini yalnız yaşadığı eve kilitledikten sonra evde yangın çıkardı. Dumanların yükseldiğini fark eden çevredekiler itfaiye ve polise haber verdi.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kendini eve kilitleyen Derin Y.'yi kapıyı açması için ikna etmeye çalıştı. Ancak Derin Y. kapıyı açmaya ikna olmayınca itfaiye ekipleri çelik kapıyı kırarak eve girdi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, Derin Y.'yi de dışarı çıkardı.

Sağlık ekiplerinin kendisini muayene etmesini istemeyen Derin Y. polise ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Israrlara rağmen tedavi olmayı reddeden kadın gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

 

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#İstanbul#Kadıköy#Yangın

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