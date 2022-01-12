Kadıköy metrodaki saldırgana 18 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame

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Kadıköy-Tavşantepe metrosunda kadınlara elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan Emrah Yılmaz (32) hakkında 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.



22 AYRI SABIKASI VAR

Metronun güvenlik kameralarını incelemeye alan polisler, saldırganın 9 kez ‘uyuşturucu kullanmak’, 1 kez ‘uyuşturucu madde ticareti’, 6 kez ‘tehdit’, 3 kez ‘kasten yaralama’, 2 kez ‘hürriyetten yoksun bırakma’ ve 1 kez de ‘mala zarar verme’ suçundan olmak üzere toplam 22 sabıkası bulunan Emrah Yılmaz olduğunu belirledi.



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Yılmaz’ın kaldığı Maltepe, Zümrütevler Mahallesi’ndeki evine gece saat 02.30’da operasyon düzenlendi. Evdeki aramada, Yılmaz’ın taşıdığı bıçak da gazeteye sarılı bir halde bulundu.

ŞARTLI TAHLİYE EDİLMİŞ

Emrah Yılmaz kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan yargılandığı Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 2018 yılında 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve cezanın onanmasıyla 7 Mart 2019’da Maltepe Cezaevi’ne konuldu. 15 ay cezaevinde kalan Emrah Yılmaz 29 Haziran 2020’de şartlı salıverildi. Emrah Yılmaz’ın şartlı tahliyesi 26 Aralık 2021’de dolacaktı.

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