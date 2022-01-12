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Kadıköy metrodaki saldırgana 18 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame

#Metro#Kadıköy#İstanbul
Kadıköy metrodaki saldırgana 18 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda geçtiğimiz Kasım ayında kadınlara elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan Emrah Yılmaz (32) hakkında 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

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Kadıköy-Tavşantepe metrosunda kadınlara elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan Emrah Yılmaz (32) hakkında 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

22 AYRI SABIKASI VAR

Metronun güvenlik kameralarını incelemeye alan polisler, saldırganın 9 kez ‘uyuşturucu kullanmak’, 1 kez ‘uyuşturucu madde ticareti’, 6 kez ‘tehdit’, 3 kez ‘kasten yaralama’, 2 kez ‘hürriyetten yoksun bırakma’ ve 1 kez de ‘mala zarar verme’ suçundan olmak üzere toplam 22 sabıkası bulunan Emrah Yılmaz olduğunu belirledi.

Kadıköy metrodaki saldırgana 18 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame

Yılmaz’ın kaldığı Maltepe, Zümrütevler Mahallesi’ndeki evine gece saat 02.30’da operasyon düzenlendi. Evdeki aramada, Yılmaz’ın taşıdığı bıçak da gazeteye sarılı bir halde bulundu.

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ŞARTLI TAHLİYE EDİLMİŞ

Emrah Yılmaz kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan yargılandığı Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 2018 yılında 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve cezanın onanmasıyla 7 Mart 2019’da Maltepe Cezaevi’ne konuldu. 15 ay cezaevinde kalan Emrah Yılmaz 29 Haziran 2020’de şartlı salıverildi. Emrah Yılmaz’ın şartlı tahliyesi 26 Aralık 2021’de dolacaktı.

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