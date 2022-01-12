Son dakika... Bill Gates sessizliğini bozdu! Flaş çip yanıtı

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Dünyanın koronavirüs ile mücadelesi son sürat sürerken Bill Gates'ten çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Gates, hakkındaki komplo teorileri ile ilgili konuştu.

Koronavirüs aşısı ile insanlara çip takacağına dair komplo teorilerini şaşkınlıkla okuduğunu belirten Gates şu ifadeleri kullandı;

'Kollara çip takmak bana hiç mantıklı gelmiyor. Neden bunu yapmak isteyeyim ki?'

Omicron'dan daha bulaşıcı bir varyant gelip gelmeyeceği konusunda fikri sorulan Gates, 'Daha bulaşıcı bir varyant olası değil ama bu pandemi bizi çok şaşırttı' dedi.

Omicron'un gelecek yıl için çok fazla bağışıklık oluşturacağı tahmininde bulunan Gates, bir süre daha koronavirüse karşı aşı olmaya devam etmemiz gerekebilir değerlendirmesinde bulundu.

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KOVID-19 NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Koronavirüsün kökeni hakkında da konuşan Gates, virüsün büyük olasılıkla hayvanlardan insanlara sıçradığının altını çizdi.

Eldeki verilerin oldukça güçlü olduğunu belirten Gates, laboratuvar sızıntısı iddialar ile ilgili ise 'İnsanlar bu konuda spekülasyon yapmaya devam edecek' dedi.

Gelecek pandemilere karşı hazırlıklı olmamamız gerektiğini yineleyen Gates, bu alanda yatırım yapılması gerektiğini belirtti.

'DAHA UZUN ÖMÜRLÜ AŞILARA İHTİYAÇ VAR'

Gates ayrıca pandeminin sona ermesine yardımcı olacak en büyük bilimsel atılımın daha iyi ve daha uzun ömürlü aşılar olacağını söyledi.

'Elimizdeki aşılar ciddi hastalıkları ve ölümleri engelliyor. Ancak iki önemli şeyi kaçırıyorlar' diyen Gates sözlerine şöyle devam etti;

'Koruma süreleri sınırlı görünüyor. Yeniden enfeksiyonu önleyen ve uzun yıllar süren aşılara ihtiyacımız var.'

PANDEMİYİ BİLMİŞTİ!

Pandemi ile birlikte adından en çok söz ettiren isimlerden birisi de kuşkusuz Bill Gates. Zira adı komplo teorileri ile anılan Gates pandemi uyarısında haklı çıkmıştı.

Tarih, 2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve uyarılarda bulunan Gates'i haklı çıkarmıştı.