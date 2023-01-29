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Kadıköy D-100 Karayolu'nda otomobil takla attı: 3 yaralı

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#İstanbul#Kadıköy#Kaza
Kadıköy D-100 Karayolunda otomobil takla attı: 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2023 04:59

Kadıköy, D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce yol kenarındaki bariyerlere vurdu, ardından takla atarak ters döndü. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 03.00 sıralarında Sahrayıcedid Mahallesi'nde D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine ilerleyen E. Y.'nin kullandığı 34 EV 1635 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce yol kenarındaki bariyerlere vurdu, ardından takla atarak yolda ters döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, takla atan otomobilden kendi imkanları ile çıkan yaralı 3 kişiye olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik tamamen durdu. Trafik akışı yan yoldan kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan otomobilin kaldırılmasının ardından trafik akışı tekrar normale döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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#İstanbul#Kadıköy#Kaza

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