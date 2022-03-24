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Kaçmaz cinayetinde iyi hale Meclis tepkisi: Zıvanadan çıkaran bir karar

#KEFEK#Kadına Şiddet#Yargıtay
Kaçmaz cinayetinde iyi hale Meclis tepkisi: Zıvanadan çıkaran bir karar

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK), kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifini tali komisyon olarak görüştü.

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Komisyona, Yargıtay’ın Orhan Muris tarafından evlilik teklifini reddettiği gerekçesiyle öldürüldüğü iddia edilen 33 yaşındaki TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz ile ilgili kararı damga vurdu. Karara eleştiriler Meclis tutanaklarında şöyle yer aldı:

Gamze Taşçıer (CHP): Bütün katiller sözleşmiş gibi aynı şeyi söylüyor: ‘Namusuma laf söyledi. Erkekliğime laf söyledi. Çok seviyordum’. İşte, en son Hatice Kaçmaz örneğinde de gördük, teklifini kabul etseydi öldürülmeyecekti. Yani tahrik indiriminin bu teklife konulmaması demek, bu iyi hal indirimini normal karşılıyorsunuz demektir.

Şenol Sunat (İYİ Parti): Kararda cinayet gerekçesi ‘tutkulu sevgi’ olarak gösterildi. Kezzap atılarak ilk önce kör edilen, bıçaklanan ve sonrasında öldürülen sanatçı Bergen’in filminin Adana Kozan ilçesinde gösterime çıkmasını engelleyen belediye başkanının düşüncesine destektir bu taslak.

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Filiz Kerestecioğlu Demir (HDP): Teklifi kabul etseymiş kadın, öldürülmeyecekmiş! Hepimizi, yani bütün kadınları zıvanadan çıkaracak bir karar bu. Son iki yılda en az 30 kadın düşerek hayatını kaybetti. Yüksekten düşen kadınlar ülkesi olduk ve bunlar kayıtlara ‘şüpheli ölüm’ diye geçiyor, yeterli inceleme yapılmıyor.

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#KEFEK#Kadına Şiddet#Yargıtay

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