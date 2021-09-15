Kâbusa uyandı! Dakikalar içinde hesaplarını boşalttılar

Banka hesaplarına yönelik siber suçlar, son yıllarda en çok mağduriyete yol açan suçlar arasında başı çekiyor. Son olay İstanbul’da yaşayan oto tamircisi İslam Topal’ın (54) başına geldi. İstanbul, Gaziantep ve Balıkesir üçgeninde dakikalar içinde yaşanan olaylar zincirinin başında, Topal’ın mobil bankacılık hesabının ele geçirilmesi yer aldı. Dava dosyasına göre olay 11 Ekim 2020 gece yarısı yaşandı. Eşi ve çocuğu ile yaşayan Topal, saat 03.00 gibi lavaboya gitmek üzere uyandı. Topal, uyanır uyanmaz gözü telefonuna ilişti. Topal, saatlerdir telefonunu eline almadığı halde, cihazın ışığının açık olduğunu fark etti. Özel bir bankaya ait mobil hesabından işlem yapıldığını fark eden Topal hemen bankanın müşteri hizmetlerini aradı.

DAKİKALAR İÇİNDE ÇEKTİLER

Topal, telefonun diğer ucundaki kişiye “Hesabımda şüpheli işlemler yapıldığını düşünüyorum. Kontrol eder misiniz” dedi. Görevli, birkaç saniye içinde Topal’a olanları anlattı. Görevlinin her bilgi verişinde Topal’ın canı daha da sıkıldı. Dosyaya göre dolandırıcılar Topal’ın internet bankacılığını ele geçirip paraları dakikalar içinde hesaplarına aktardı.

İlk olarak Topal’ın 1605 doları bozdurularak TL hesabına aktarılmış. TL hesabında bulunan 15 bin TL saat 02.18’de Aydın Germencik’te yaşayan Rüstem Mert’in (19) hesabına gönderildi. Bu işlemden 25 dakika sonra bu kez Topal’ın, kredi kartı avans hesabından kalan 10 bin TL bakiye çekilerek İzmir’de yaşayan Samet Altay’ın (22) hesabına aktarıldı. Rüstem Mert’in hesabına gelen paranın 9.500 lirası saat 02.23 ile 02.25 arası Gaziantep’teki ATM’den çekildi. 5.500 lira ise yine Aydın’da yaşadığı öğrenilen Murat V.’nin hesabına aktarıldı. Samet Altay’ın hesabına saat 02.43’te gelen para ise 02.50 ile 02.54 arası Ayvalık’ta çekildi.

10 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İslam Topal, olayın olduğu günün sabahı doğrudan savcılığa başvuruda bulundu. Yürütülen soruşturma sonrası Rüstem Mert ile Samet Altay’ın izine ulaşıldı. Samet Altay polis ifadesinde, hesabına gelen paradan haberinin olmadığını öne sürdü. Rüstem Mert ise Hürriyet’in soruları üzerine, olaydan bir süre önce kimlik kartını kaybettiğini, birilerinin, kendi adına hesap numarası açmış olabileceği yanıtını verdi. Rüstem Mert, hesabına 5.500 lira gönderdiği Murat V.’nin ise çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek “Ancak ne benim ne Murat’ın olay ile ilgisi yok” dedi. Savcılık, iki kişi hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemi ile dava açtı. İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın ilk duruşması kasım ayında.

‘ŞİFREMİ EŞİM BİLE BİLMEZ’

27 yıldır işçi olarak çalıştığını emekli olmasına kısa bir süre kaldığını belirten İslam Topal “O gün hesabımda emeklilik tazminatım da olabilirdi. Veya otomobili satma niyetim vardı. O para da hesapta olabilirdi. Tüm paramı kaptırabilirdim. İnternet bankacılığı şifremi eşim dahi bilmez. Ancak adamlar, ben uyurken hesabı patlattı, dakikalar içinde son kuruşuna kadar parayı aldı. Para transferleri yapılırken bana SMS de gelmedi” diye konuştu.

BANKAYA DA DAVA

CEZA davasının yanı sıra, ilgili bankaya da tazminat davası açtıklarını belirten Av. Nihal Tavlan “Banka, internet bankacılığı sistemini müşterilerine sunuyor. Dolayısıyla bankanın, güvenliğe yönelik tüm tedbirleri alması gerekir. İnternet bankacılığında normal bankacılık işlemlerine nazaran bankaların ek yükümlülükleri de bulunuyor. Yargıtay’ın da emsal kararları var” dedi.

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