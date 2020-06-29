Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Kabine toplantısı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusu araştırılıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na bugün başkanlık edecek. Toplantıda koronavirüsle mücadele süreci, istihdam paketi gibi konuların gündeme gelmesi bekleniliyor. Kabine toplantısı saat 15:00'da başlayacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na bugün başkanlık edecek. Toplantı saat 15:00'da başlayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapılan toplantıların ardından gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Bugün yapılan toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniliyor.