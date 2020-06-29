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Haber Giriş: 29.06.2020 - 11:34,Son Güncelleme:

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

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Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
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Kabine toplantısının ne zaman, saat kaçta yapılacağı her hafta araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na bugün başkanlık edecek. Bu hafta yapılacak olan toplantıda ele alınan konular ile ilgili toplantı sonrası açıklama yapılacak.

Kabine toplantısı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusu araştırılıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na bugün başkanlık edecek. Toplantıda koronavirüsle mücadele süreci, istihdam paketi gibi konuların gündeme gelmesi bekleniliyor. Kabine toplantısı saat 15:00'da başlayacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na bugün başkanlık edecek. Toplantı saat 15:00'da başlayacak.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapılan toplantıların ardından gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Bugün yapılan toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniliyor.

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