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Gündem
AA
Haber Giriş: 11.01.2021 - 15:38 | Son Güncelleme:

Kabine toplantısı başladı

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Kabine toplantısı başladı
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.35'te başladı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin değerlendirileceği toplantıda önümüzdeki dönemde atılacak adımlar masaya yatırılacak. Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamalarının vaka sayısına etkisi, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerdeki son durum, yerli aşı çalışmaları tüm yönleriyle konuşulacak.

Toplantıda en geç nisan ayına kadar kullanıma hazır hale gelmesi beklenen yerli aşı ve aşılama süreçleri konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sunum yapması bekleniyor. Yeni yıldaki kısıtlamaların koronavirüs tablosuna yansıması ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda yeni tedbirler ya da kısıtlamalarda esnetme kararının alınıp alınmaması konusunda da son karar verilecek. 

Kabine toplantısı başladı

Gözler bugünkü koronavirüs kararlarında
Gözler bugünkü koronavirüs kararlarında
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