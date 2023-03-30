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Kabin memurlarının çantaları depremzede çocuklara bot oldu

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#THY#Kabin Memuru#Depremzede
Kabin memurlarının çantaları depremzede çocuklara bot oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 14:35

Türk Hava Yolları'nda (THY) görevli kabin memurlarının uçuşlarda kullandığı 7 bin 500 çanta 10 bin çift çocuk botuna dönüştürüldü. Geri dönüşümle üretilen botlar, depremden etkilenen çocuklara dağıtılacak.

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Kullanım talimat süresinin dolduğu ayakkabı, çanta gibi aksesuarlar 'Geleceğe Dönüşüm' adlı proje kapsamında depremzede çocuklar için bota dönüştürüldü. Depremden etkilenen çocuklar için üretilen ve 100 okulda dağıtılması hedeflenen 10 bin çift bot çocukların ayaklarını ısıtacak.

Kabin memurlarının çantaları depremzede çocuklara bot oldu

GELECEK NESİLLERİ KORUMAK İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ

Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binası VIP Salonda gerçekleşen etkinlikte açıklamalarda bulunan Genel Müdür Bilal Ekşi, ‘’Bayrak taşıyıcı marka olarak dünyamız daha yeşil kalsın diye yeni projeler üretmeye gayret ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ‘’Geleceğe Dönüşüm’’ projesi vesilesiyle 30 Mart Sıfır Atık Gününe de katkı sağladığımız için mutluyuz. Bu çerçevede tüm operasyonlarımızı sürdürülebilir çalışmalar ile optimize ediyor ve dünyamızı gelecek nesiller için korumaya gayret ediyoruz’’ dedi.

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Kabin memurlarının çantaları depremzede çocuklara bot oldu

 

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#THY#Kabin Memuru#Depremzede

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