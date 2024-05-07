KAAN’dan ikinci uçuş

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın muharip uçak ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen KAAN, ikinci uçuşunu da başarıyla gerçekleştirdi. KAAN, ilk uçuşunu geçtiğimiz şubat ayından yapmıştı. İkinci uçuş sonrası test pilotları ve proje ekibi ile bir araya gelen Haluk Görgün, açıklamasında şunları söyledi:

“Evet heyecanlıyız, aynı zamanda gururluyuz. Türk havacılık tarihinin, Türk savunma tarihinin önemli günlerinden bir tanesine daha şahitlik ettik. Yine ilki gibi çok başarılı bir uçuş oldu. Bu uçuşta da alınan veriler tüm ekip tarafından değerlendirilecek ve sonraki uçuşlar için hazırlıklar devam edecek. Çok şükür güzel bir atmosfer vardı; tüm çalışanlar, tüm emek verenler burada olmaya gayret gösterdiler, hep beraber bu anı yaşadık, hayırlı, uğurlu olsun diyorum.”

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Yüksek manevra, düşük radar görünürlüğü, geliştirilmeye açık aviyonik mimari, artırılmış durumsal farkındalık, hassas hedefleme, birlikte çalışabilme gibi 5. nesil savaş uçaklarında olan bütün kabiliyetlere sahip olan KAAN’ın üretim faaliyetlerine Mart 2022’de başlanmıştı.