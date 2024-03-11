Jeoloji Mühendisi Yılmaz: Karadeniz kıyılarındaki faylar, küçük de olsa deprem üretebilecek faylar

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Jeoloji Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı, Jeoloji Mühendisi Gül Yüzüncü Yılmaz, Samsun'da gece saatlerinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin konuştu.

Yılmaz, "Bu deprem, denizde 18 kilometre derinlikte ve 18 kilometre açıklarda, yaklaşık 4 büyüklüğünde bir depremdi. Samsun'un hemen hemen her bölgelerinde hissedildi. Özellikle kıyı şeridinde Atakum'da, zeminin alüvyon olduğu bölgelerde çok daha fazla hissedildi. Vatandaşlar ayrıca mühendislik hizmeti almamış birçok yapıda ciddi anlamda sallantı hissettiklerini söylüyor. Biliyoruz ki Karadeniz kıyılarında birçok fay var. Tabii bu faylar hakkında ne yazık ki detaylı bilgiye sahip değiliz. 1 yıl önce mart ayında Bafra açıklarında da böyle bir deprem olmuştu. Bu da bize şunu gösteriyor ki Karadeniz kıyılarındaki faylar, bu anlamda küçük de olsa deprem üretebilecek faylar. Bunlar hakkında çok ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Bunlar yapıldığında daha teknik veriler elimizde olacak. O zaman daha net açıklama yapabiliriz" dedi.

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"SAMSUN'UN DEPREM MASTER PLANI YOK"

En ufak sarsıntılarda bile insanların tedirgin olduğunu belirten Yılmaz, "Çünkü hiçbirimiz depreme hazırlıklı değiliz. Bunların çalışmasının halkı bilinçlendirmek adına önceden yapılması gerekiyor ki sonraki aşamalarda daha hazır ve sağlıklı davranışlar sergileyebilelim. Bir şehri yaşanılır kılan şey; o şehirde zeminle barışık, güvenli yapıların olmasıdır. Samsun ilinin ne yazık ki bir deprem master planı yok. Deprem master planı demek, depreme maruz kalacak olan bina stoklarının, dayanımının incelenmesi sonucunda yüksek risk taşıyan binalar belirlenerek deprem zararlarının en aza indirilmesi demektir. Büyük bir şehrin olmazsa olmazlarından birisidir; deprem master planı. Bu konuda çok ciddi çalışma yapılmalı. Burada yapılacak birçok çalışma sonucunda belki birçok şeyi revize etmemiz gerekecek" diye konuştu.