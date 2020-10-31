İzmirliler geceyi sokakta geçirdi

İzmir Seferihisarda saat 14.51de 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından, İzmir kent merkezi, çevre il ve ilçelerde büyük panik yaşanmaya devam ediyor. Gece boyunca artan can kaybı ile son olarak 24vatandaşın hayatını kaybettiği, 804 kişinin yaralandığı depremde panik ve korku yaşayan vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Evleri yıkılan ve hasar görenlerin yanı sıra, korku dolu anları yaşadığı için binalara giremeyenler de aileleriyle birlikte çadırlarda kaldı. AFAD ve Kızılay ekipleri tarafından kurulan çadırlarda konaklayan vatandaşlar sıcak yemek ve çay ikramı yapıldı.

5 KAT AŞAĞI SIRTIMIZDA İNDİRDİK

Çadırda kalan vatandaşlardan Döne Kaya, deprem anında yaşadığı endişeyi paylaştı. Kamu kuruluşunda çalıştığını belirten Kaya, "Deprem olduğu sırada binadaydım. Çok kötü bir depremdi. Birkaç arkadaşım bayıldı. Onları 5 kat aşağıya sırtımızda indirdik. Çok üzücü. Korktuğumuz için çadırlardayız. Devletimiz sağolsun. Evleri yıkılan arkadaşlarım oldu. 8 katlı binaların altında hala insanlar çıkarılmaya çalışılıyor dedi.

Ailesiyle birlikte çadırda kalan Fadime Göğebakan, "Depreme evimizde yakalandık ve çok korktuk. Kendimizi zor dışarı attık. İnşallah bir daha yaşamayız. Evimizde hasar var. Kolondan kapılar 1 parmak genişliğinde ayrılmış durumda. Çok korktuğumuz için sokaktayız. Bir daha evin içine ne zaman girebilirim hiç bilmiyorum diye konuştu.

Depreme Konak ilçesinde yakalandığını söyleyen Ahmet Erkutlu, "Yürürken bir anda başım döndü. Beyin kanaması geçirdiğimi zannettim. 67 yaşındayım. İlk defa böyle bir depremle karşılaştım. Allahım ne olur insanlar ölmesin dedim. Şu an binalara girmek istemiyoruz. Risk yüksek. Bu yüzden eşim ve kızımla çadırlarda kalıyoruz. Sanırım 5-6 gün burada kalacağız dedi.

Deprem anında evinde olduğunu söyleyen Özlem Bulut ise, "Çok şiddetliydi. Çocuklarımızla birlikte kaçtık. Evimizi kontrol etmedik ve hasar olup olmadığını bilmiyoruz. Ailecek dışarıdayız. Allah herkesin yardımcısı olsun. O korkuyu yaşadığımız için evimize girmeyi düşünmüyoruz ifadelerinde bulundu.

DEVLET BURADA

Deprem anında büyük panik yaşandığını söyleyen Murat Güler de, "Deprem anında büyük bir zelzele yaşandı. Deprem anında kurban kesiyorduk. Kardeşim bir rahatsızlık geçirdi, iyileşti. Bu yüzden kurban kesiyorduk. Şunu belirtmek isterim ki, devlet burada. Askeriyle, polisiyle, devletin bütün birimleri burada. İzmir yalnız olmadığını, sahipsiz olmadığını gördü diye konuştu.