DHA
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İzmir’deki depremzedeler için konteyner kent inşaatına başlandı
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, İzmir’de depremzedelerin geçici konaklayacağı konteyner kentin yapım çalışmasının başladığını duyurdu.
Bakan Yardımcısı Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir’de depremzedelerimizin geçici olarak barınacakları konteyner kentin yapım çalışması başladı. 19 gün sonra hazır inşallah" ifadelerini kullandı.
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