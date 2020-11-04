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DHA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 21:39 | Son Güncelleme:

İzmir’deki depremzedeler için konteyner kent inşaatına başlandı

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İzmir’deki depremzedeler için konteyner kent inşaatına başlandı
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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, İzmir’de depremzedelerin geçici konaklayacağı konteyner kentin yapım çalışmasının başladığını duyurdu.

Bakan Yardımcısı Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir’de depremzedelerimizin geçici olarak barınacakları konteyner kentin yapım çalışması başladı. 19 gün sonra hazır inşallah" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum Twitterdan duyurdu:
Bakan Kurum Twitter'dan duyurdu:
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