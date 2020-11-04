Son Güncelleme:
Bakan Kurum Twitter'dan duyurdu: "19 günde teslim edeceğiz"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İzmir'deki depremden etkilenenler için kurulacak konteyner kent hakkında paylaşımda bulundu.
Bakan Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"İzmir'de depremden etkilenen kardeşlerimizin geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak için Bayraklı'da kuracağımız konteyner kentin proje alanını inceledik. Kurulum aşamasında 24 saat kesintisiz çalışılması talimatını verdiğimiz konyetnerleri 19 günde teslim edeceğiz."
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle