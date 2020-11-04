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Haber Giriş: 04.11.2020 - 18:44 | Son Güncelleme:

Bakan Kurum Twitter'dan duyurdu: "19 günde teslim edeceğiz"

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Bakan Kurum Twitter'dan duyurdu: "19 günde teslim edeceğiz"
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İzmir'deki depremden etkilenenler için kurulacak konteyner kent hakkında paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'de depremden etkilenen kardeşlerimizin geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak için Bayraklı'da kuracağımız konteyner kentin proje alanını inceledik. Kurulum aşamasında 24 saat kesintisiz çalışılması talimatını verdiğimiz konyetnerleri 19 günde teslim edeceğiz."

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