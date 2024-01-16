İzmir'de vahşet: Sokaktan topladığı 4 kediyi öldürüp, apartmanın bahçesine atmış! Valilik'ten açıklama

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İzmir'in Karşıyaka ilçesi Latife Hanım Mahallesi'nde, bir apartmanın bahçesinde çok sayıda ölü kedi olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. Harekete geçen polis ekipleri olay yerinin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda, apartmanın güvenlik kamerasından bir şüphelinin kedileri öldürdüğü tespit edildi.

VAHŞİCE ÖLDÜRÜP BAHÇEYE ATMIŞ

Görüntülerden yola çıkan polis, apartmanın 2'nci katında oturan K.K.'nin bir süredir sokaktan topladığı kedileri dairesinde vahşice öldürdükten sonra bahçeye attığını belirledi. Bunun üzerine, K.K.'nin oturduğu daireye baskın düzenlendi.

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Polisin geldiğini gören K.K., dairesinin kapısını açmadı. K.K.'nin zorluk çıkarması nedeniyle polis ekipleri çilingir çağırdı. Savcılık talimatı ile daireye giren polis, direnen K.K.’yi gözaltına aldı. K.K., polis otosuna güçlükle bindirildi. Bu sırada K.K., olayı öğrenen bir daire sakininin yumruklu saldırısına uğradı. Şüpheli, gazetecilerin 'Kedileri neden öldürdünüz?' sorusuna da yanıt vermedi.

Emniyete götürülen K.K.'nin, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı olduğu da ortaya çıktı. K.K.'nin ifadesinde, suçlamaları kabul etmediği, hayvanları sevdiğini söylediği öğrenildi.

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O ANLAR KAMERADA

K.K.’nin öldürdüğü bir kediyi de balkondan bahçeye attığı anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşlar tarafından bulunan ölü kediler, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından delil torbasına alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili İzmir Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"K.K. isimli şahsın kedileri öldürüp sokağa attığına dair yapılan ihbara istinaden kolluk güçlerimiz adrese intikal etmiştir. Bahse konu ikametin arkasında bulunan boş arsada 4 kedi ölüsü olduğu ekiplerimizce görülmüştür. Şüpheli K.K. isimli şahıs ikametinde gözaltına altına alınmış, gerekli işlemler için mahallin polis merkezi amirliğine teslim edilmiştir. Olayla ilgili adli süreç devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."