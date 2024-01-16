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İzmir'de korkunç olay! Çöp poşetlerinin içinde 2 köpek ölü bulundu

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#İzmir#Karabağlar#Köpek
İzmirde korkunç olay Çöp poşetlerinin içinde 2 köpek ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 10:49

İzmir’in Karabağlar ilçesinde ormanlık alandaki çöp poşetleri içerisinde 2 köpek ölüsü bulundu.

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Olay, Karabağlar ilçesi Limontepe Mahallesi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda yürüyüşe çıkan vatandaşlar, etrafı sıkıca bantla dolanmış siyah poşetler gördü. Durumdan şüphelenen vatandaşlar poşetleri yırttıklarında, içerisinde köpek ölülerinin olduğunu gördü.

Kim veya kimler tarafından ne zaman yapıldığı bilinmeyen poşetlerdeki köpeklerden birisinin pitbull cinsi olduğu tespit edildi. Öte yandan, bölgede çok sayıda parçalanmış siyah poşetler olduğu da görüldü.

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#İzmir#Karabağlar#Köpek

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