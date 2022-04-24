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İzmir'de pitbull dehşeti

#Pitbull#İzmir#Köpek
İzmirde pitbull dehşeti

İzmir’in Aliağa ilçesinde tasmasız gezdirilen pitbull cinsi bir köpek, parkta gezen bir vatandaşın köpeğine saldırdı.

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Olay, Kazım Dirik Mahallesi'nde bir parkta meydana geldi. Sahibi veya sahipleri tarafından ağızlıksız ve tasmasız gezdirilen pitbull cinsi köpek, parka gelen bir vatandaşın Sibirya kurdu cinsi köpeğine saldırdı. Saldırıyla birlikte köpeğin sahipleri panik yaparken, saldırıya uğrayan köpeğin yardımına çevredekiler koştu. Uzun uğraşlar sonucu pitbullun bıraktığı köpek, gerekli tedaviler için veterinere götürüldü. Pitbull cinsi köpek ise basketbol sahası içerisine kapatıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Aliağa Belediyesi ekipleri, pitbull cinsi köpeği barınağa götürdü. Olay yerine gelen polisler köpeğin sahibini bulmak için araştırmaya başladı. Parka eşi ve çocuğu ile gelen Melike Güven isimli vatandaş, parkta köpeklerini gezdiren bazı vatandaşların köpeklerine tasma takmadıklarını, bu yüzden tedirgin olduklarını söyledi. Güven, "Çocuğumla parka geldim. Burada tasmasız köpekler gezdiriliyor. Bir köpek saldırıya uğradı. Bu konuda insanların duyarlı olmasını istiyoruz. Lütfen tasmasız köpekleri gezdirmeyin. Gerçekten korkuyoruz" dedi.

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#Pitbull#İzmir#Köpek

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