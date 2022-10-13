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İzmir'de korkunç olay! Kulübesindeki 'Şila'yı yakarak öldürdüler

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#İzmir#Seferihisar#Pitbull
İzmirde korkunç olay Kulübesindeki Şilayı yakarak öldürdüler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 15:42

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 'Şila' isimli köpek, kulübesine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yanıcı madde dökülerek yakıldı. Seferihisar Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (SEHAYDER) Başkanı Fevziye Özkan, "Sözün bittiği yerdeyiz. Katil ya da katillerin yakalanıp en ağır cezayı almasını istiyoruz. 'Şila' yandı, bizim de içimiz yandı" dedi.

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Olay, salı günü saat 17.00 sıralarında, Turabiye Mahallesi 31/1 Sokak'ta meydana geldi. Furkan P.'nin sahibi olduğu, Pitbull cinsi 'Şila' isimli 2,5 yaşındaki dişi köpek, eve 10 metre uzaklıkta yeşil alandaki demir kafes içinde bulunan ahşap kulübesindeyken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yanıcı madde dökülüp, ateşe verilerek yakıldı.

Alevleri fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada cep telefonu kamerasıyla görüntü çekenler de oldu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Kafesin kapısının kapalı olması nedeniyle dışarı çıkamayan köpeğin yanarak öldüğü belirlendi.

Soruşturma başlatan polis, yangını çıkaran ya da çıkaranların belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

"ŞİLA YANDI, BİZİM DE İÇİMİZ YANDI"

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SEHAYDER Başkanı Fevziye Özkan, olayın takipçisi olacaklarını belirtip, "Sözün bittiği yerdeyiz. Katil ya da katillerin yakalanıp en ağır cezayı almasını istiyoruz. Can dostlarımızın mal değil can olarak görülmesini istiyoruz. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. 'Şila' yandı, bizim de içimiz yandı. 'Şila'nın sesini çevredeki insanlar duymuş. 'O sesi ömrümüz boyunca unutmayacağız' dediler" diye konuştu.

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#İzmir#Seferihisar#Pitbull

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