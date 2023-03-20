İzmir’de ‘iktisat’ buluşması

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ne katılmak üzere gittiği İzmir’de coşkuyla karşılandı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılan etkinlikte yaptığı konuşmada Millet İttifakı’nın dört ayaklı stratejisine değinen Kılıçdaroğlu, “Bu stratejinin ilk ayağı güçlü bir demokrasi, ikinci ayağı üretim, üçüncü ayağı güçlü bir sosyal devlet anlayışı, son ayağı ise sürdürülebilirliktir” dedi.

Kılıçdaroğlu konuşmasında özetle şunları söyledi: “İşimizin çok kolay olduğunu kimse düşünmesin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ben hep iki temel ilkeyle anarım. Bir, siyasi bağımsızlık. Kendi sözleriyle ‘Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir’ der. İkinci ilkesiyse ekonomik bağımsızlık. Bugüne kadar büyük sıkıntılar çektiğimizi biliyoruz. Ama öyle bir sistem, düzen kuralım ki kim iktidara gelirse gelsin en azından bir daha Türkiye bu tür krizlerle karşı karşıya kalmasın.

Haberin Devamı

21’inci yüzyılın ekonomisi artık bilgi ekonomisidir. Hangi ülke bilgi üretirse o ülke hızla büyür ve kalkınır. Bilgiyi nerede üreteceğiz? Üniversitede. Bizim ittifakımızda üniversitelerde her türlü düşünce özgürce tartışılacak. Hiç kimse farklı düşündü diye atılmayacak. Üniversitenin ürettiği bilgiler sanayici tarafından elle tutulur metaya dönüştürülecek.

ÇİP ÜRETEN TÜRKİYE

Açık ve net söylüyorum. Başkalarının pazarı değil, üreten ve dünyaya mal ihraç eden bir ülke olacağız.

20’nci yüzyıl petrol yüzyılıydı 21’inci yüzyıl çip savaşlarıydı. Çipin nerede üretileceğine biz, yani insan karar verir. 21’inci yüzyıl Türkiye’sinin temel hedefi bilimde, sanayide çip üreten bir ülke olmaktır”

Kongre’ye Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı. İYİ Parti’yi ise Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale temsil etti.

Haberin Devamı

TEMEL KAVRAMLAR HUKUK VE EĞİTİM

(DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan): “Şeffaflık azaldığında ülke fakirleşiyor. Ekonomi için olmazsa olmaz en önemli iki kavram hukuk ve eğitimdir. Türkiye’nin zirvede olduğu yıllarda bundan çok bahsediyorduk. Eğer eğitimde ve hukukta gereğini yapmazsak bu ülke orta gelir tuzağına düşecek demiştim. Şu anda ülke bir orta gelir tuzağında. Bu tuzaktan çıkış mümkün.”

ADALETTEN BAŞLAYACAĞIZ

(Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu): “Adaletten başlayacağız. Ahlaki ve manevi değerler ihya edilmeden bir ülkede huzur olmaz. Devlet adalet üzerine inşa edilir. Dürüstlük mutlaka olacak. Şu anda ülkemizin sıkıştığı en büyük problem işte bu noktada düğümleniyor. Ne adalete güven kaldı ne dürüstlük var. Bunun için de hiçbir problem çözülemiyor.”

Haberin Devamı

HESAP VERMEYE HAZIRIM

(Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu): “Ekonomiyi temizlemek istiyorsak, ilgili makamların tümü mal varlığı beyanlarında bulunmalıdırlar. Herkes şeffaf bir şekilde bunu açıklamalıdır. Ben hesap vermeye hazırım, önce benden başlayın. Siyasi ahlak kanunu mutlaka çıkacak ve bu ülkede sahip olduğu pozisyon dolayısıyla servetini kimse arttıramayacak.”