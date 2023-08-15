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İzmir'de 'Havlunu al da gel' protestosu... Beach club'lara giriş, 300 liradan başlıyor

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#İzmir#Çeşme#Deniz
İzmirde Havlunu al da gel protestosu... Beach clublara giriş, 300 liradan başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 16:52

İzmir Çeşme'de halk plajlarının yanı sıra beach clubler de yoğunlukla tercih ediliyor. 'Havlunu al da gel' çağrısı ile sahillerin özel işletmelere devredilmesini protesto edilirken Çeşme'de, beach club'ların giriş ücretleri, 300 TL'den başlıyor.

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Yaz sezonunun gözde turizm merkezlerinden Çeşme, bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerini ağırlıyor. Sağlık Bakanlığı'nın yüzme suyu takip sistemi verilerine göre; Çeşme'de toplam 12 halk plajı bulunuyor. Çeşme'de tatil yapmak isteyenler, Piyade Koyu, Altınkum Halk Plajı, Pırlanta Halk Plajı, Sepetçik Koyu, Tekke Plajı, Ali Bostan Halk Plajı, Dalyan Kocakarı Plajı, Ayayorgi Plajı, Boyalık Halk Plajı, Ilıca Halk Plajı, Paşalimanı Halk Plajı ve Burcu Sitesi Önü Halk Plajı'na ücretsiz olarak giriş yapabiliyor.

Tatilciler, Çeşme'de giderek popülerliğini arttıran ücretli beachleri de tercih ediyor. Çevre ve yaşam alanları koruma platformu temsilcilerinin, 'Havlunu al da gel' çağrısı yapıp sahillerin özel işletmelere devredilmesini protesto ettiği Çeşme'de, beach club'ların giriş ücretleri 300 TL'den başlıyor. İlçenin ünlü beachlerinden Fun Beach'in giriş ücreti bir içecek dahil kişi başı 600 TL, Dharma Beach'in giriş ücreti kişi başı 300 TL, Alaçatı 11 Beach'in giriş ücreti kişi başı 500 TL, Sole Mare Beach Club'ın kişi başı giriş ücreti bir içecek dahil 600 TL olarak listeleniyor. Fly-Inn Beach'te giriş ücreti 650 TL iken, iskele fiyatı ise 3 bin 150 TL'ye çıkıyor.

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Öte yandan bazı beachlerde giriş ücreti yerine harcama limiti bulunuyor. Örneğin, Om Paparazzi Beach'te hafta içi giriş ücreti alınmazken, kişi başı 800 TL harcama limiti bulunuyor. Hafta sonları bu limite ilave olarak 500 TL giriş ücreti ekleniyor. (DHA)

 

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#İzmir#Çeşme#Deniz

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