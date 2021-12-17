İzmir'de estetik kâbusu! Hayatı alt-üst oldu... Görenler şaşkına dönüyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğandan Muska sürpriz hediye Türkiye ile birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorumErdoğan'dan Musk'a sürpriz hediye! 'Türkiye ile birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum'#Teknoloji
AGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladıkAGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladık!#Asgari Ücret
Donacağız İstanbul için canlı yayında uyarıDonacağız! İstanbul için canlı yayında uyarı#Meteoroloji
Kurtulmuştan net mesajlar: Serbest ekonomi kurallarından asla vazgeçmeyeceğizKurtulmuş'tan net mesajlar: Serbest ekonomi kurallarından asla vazgeçmeyeceğiz#AK Parti
Merkez Bankasından piyasaya beşinci müdahaleMerkez Bankası'ndan piyasaya beşinci müdahale#Merkez Bankası
Günlerdir bekleniyordu Rusya şartlarını tek tek sıraladı... ABDden jet cevap geldiGünlerdir bekleniyordu! Rusya şartlarını tek tek sıraladı... ABD'den jet cevap geldi!#Rusya
Seren Serengil ameliyattan çıktı İşte son durumu...Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte son durumu...#Seren Serengil
Şimdiden yoğunluk oluştu... Araç sahipleri dikkat Mutlaka yaptırınŞimdiden yoğunluk oluştu... Araç sahipleri dikkat! Mutlaka yaptırın#Araç Bakım
“DM’lerim açık” dedi, “ahlaksız teklif” sorusuna bu cevabı verdi…“DM’lerim açık” dedi, “ahlaksız teklif” sorusuna bu cevabı verdi…#Akın Akınözü
Melania Trump kobalt mavisi gözlerini satışa çıkardıMelania Trump 'kobalt mavisi' gözlerini satışa çıkardı!#Melania Trump
Tatil cennetinde görülmemiş rekor Herkes şokta...Tatil cennetinde görülmemiş rekor! Herkes şokta...#Bali Adası
Efsane dizi karakterini canlandıran oyuncu hakkında iki ayrı cinsel taciz iddiası: Bir aynanın önündeydik ve ben ağlıyordumEfsane dizi karakterini canlandıran oyuncu hakkında iki ayrı cinsel taciz iddiası: Bir aynanın önündeydik ve ben ağlıyordum #Chris Noth
Devlet 30 bin lira veriyor... BESi olanlara iyi haberDevlet 30 bin lira veriyor... BES'i olanlara iyi haber!#BES
Korkunç detaylar tek tek ortaya çıktı Seks gurusu nerede saklanıyorKorkunç detaylar tek tek ortaya çıktı! 'Seks gurusu' nerede saklanıyor?#Paramahamsa Nithyananda
Kırmızılı Kadın setlere döndü: 25 yıl doğada, televizyonu bile olmayan bir evde yaşadı'Kırmızılı Kadın' setlere döndü: 25 yıl doğada, televizyonu bile olmayan bir evde yaşadı #Kelly Lebrock
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de estetik kâbusu! Hayatı alt-üst oldu... Görenler şaşkına dönüyor

#Estetik#İzmir#Sağlık

İngiltere'de yaşayan Selda Gümüş (50), 6 yıl önce geldiği İzmir'de geçirdiği obezite ameliyatı sonrası, estetik operasyon için de 3 kez bıçak altına yattı. Gümüş, germe operasyonlarında vücudunda deformasyon meydana geldiğini ileri sürerek operasyonları yapan doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Gümüş, "Vücuduma korku filmi sahnesi için makyaj yapılmış gibi hissediyorum. Bu süreci yaşadığım için uykularım kaçıyor. Rüyalarımda doktor gözlerimi oyuyor ya da beni parçalayıp doğruyor" dedi.

Haberin Devamı

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan ve tercümanlık yapan Selda Gümüş, 2015'te olduğu obezite ameliyatı sonrası vücudunda oluşan sarkma nedeniyle gerdirme operasyonu olmaya karar verdi. Araştırmaları sonrasında İzmir'de Prof. Dr. E.C. ile anlaşan Gümüş için vücudunda sarkma oluşan bölgeler için bir ameliyat programı belirlendi. İlk operasyonunu 8 Mayıs 2018'de geçiren Gümüş, 29 Temmuz 2019 tarihinde ikinci, geçen yıl 4 Ağustos'ta da üçüncü kez bıçak altına yattı. Bu süre içerisinde vücudundaki sarkıkların giderilmediğini, buna ek olarak ameliyat izlerinin oluştuğunu öne süren Gümüş, revizyon operasyonlar için kendisini oyaladığını öne sürdüğü Prof. Dr. E.C. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Gözden Kaçmasın

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbula kar uyarısı: İlçe ilçe açıklandıMeteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul'a kar uyarısı: İlçe ilçe açıklandıHaberi Görüntüle

'SOL KOLUMU BİR SÜRE ARKAYA ÇEVİREMEDİM'

Hayatı boyunca kilo probleminin olduğunu ve bunu gidermek için obezite ameliyatı olduğunu söyleyen Gümüş, "İlk ameliyat göğüs bölgeme yapıldı. Bu ameliyat ve tedavi süreci şikayetsiz geçti. Ondan sonraki ameliyatım ise kol germe ve karın toplama şeklinde planlanmıştı. Kollarım çok hatalıydı, tamamen parçalanmış durumdaydı. Sol kolumu bir dönem arkaya çeviremedim, oldukça gergindi. İstenmeyen deri fazlalığı çok kesilmiş ve daha sonra tekrar deri kesilerek yama yapılmıştı.

İzmirde estetik kâbusu Hayatı alt-üst oldu... Görenler şaşkına dönüyor

Görünüşümden çok mutsuzdum. Hiçbir şekilde vücudum toparlanmamıştı. Operasyonlardan sonra hiçbir bölgem olması gerektiği gibi değildi. Doktorum bu durumu kabul etti ve revizyon yapacağına söz verdi ancak operasyondan yeni çıktığım için 6 aydan önce narkoz veremeyeceğini söyledi" dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Asgari ücretle neler değişti Hepsini tek tek hesapladık Asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…Asgari ücretle neler değişti? Hepsini tek tek hesapladık! Asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…Haberi Görüntüle

'KİMSE BENDEN İYİSİNİ YAPAMAZ'

Ağustos 2020'de 3'üncü ameliyatını geçirdiğini söyleyen Gümüş, "Bana karın bölgeme dokunmayacağını ve uyluk (üst bacak) germe operasyonu yapacağını söyledi. Dediğini yaptı ancak simetri hatası meydana geldi. Çıkış ve giriş kesikleri aynı ölçüde ve hizada değildi. Bana düzeltilebileceğini söyledi. Aradan 1 yıl geçmesine rağmen ortaya çıkan sonuçtan hiçbir şekilde memnun değildim. Hala vücudumun her yeri sarkık. Yaşadığım mağduriyet bir şekilde giderilseydi ona da razıydım. Farklı doktorlara da danıştım, onlar da vücudumda revizyon olması gerektiği kanısındaydı. Operasyonları yapan doktoruma bu konudaki görüşleri ilettiğimde bana "Onlar doktor mu? Kimse benden iyisini yapamaz. Sen bana mutlu olduğunu söyleyene kadar operasyonlarına devam edeceğim' dedi. Bu sözlerine güvenmiştim ancak hata etmişim" diye konuştu.

'PARA MI TIRTIKLAMAYA ÇALIŞIYORSUN' DEDİ'

Haberin Devamı

Yapılan operasyonların içeriği ile ilgili kendisine doktor tarafından doğru bilgi verilmediğini savunan Gümüş, bu süreçte hem maddi hem de manevi olarak yıprandığını belirterek "Ameliyattan çıktıktan sonra popo kısmımda operasyon yapılıp, yapılmadığını sordum. Bana yapıldığını söyledi ama ben herhangi bir ağrı ya da acı hissetmiyordum. Ertesi gün popo kısmına pansuman yapılmadığını söyleyince 'ne demek istiyorsun?' diye sorup odayı terk etti. Psikolojik baskı gördüm.

İzmirde estetik kâbusu Hayatı alt-üst oldu... Görenler şaşkına dönüyor

Yapmadığı ameliyatları yapmış gibi aksettirdi. Resmen kabusum oldu. Bugüne kadar saygımı korudum, hiç hakaret etmedim ve ses tonumu bile yükseltmedim. Hata yaptığını fark etsem de alttan aldım. Kendisinden bir para talebim olmadığını, diğer doktorlardan pahalı fiyatlarla operasyon yapsa da 'profesör' olduğu için onu tercih ettiğimi söyledim. Gerekli revizyonu karşılaması gerektiğini söyledim. Bana, 'Benden para mı tırtıklamaya çalışıyorsun' dedi. Kötü niyetli biri olsaydım düzelmesi için 3,5 yıl beklemeyeceğimi söyledim" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'ARTIK DAYANACAK BİR GÜCÜM KALMADI'

Herhangi bir ağrısı olmadığını, ancak görünümünden dolayı kendisini psikolojik olarak çok kötü hissettiğini ifade eden Gümüş, "Estetiğin amacı; var olanı güzelleştirmektir. Ancak ben güzelleşmiş değil, çok daha berbat bir hale getirildiğimi düşünüyorum. Vücuduma korku filmi sahnesi için makyaj yapılmış gibi hissediyorum.

Bu süreci yaşadığım için uykularım kaçıyor. Doktor, kabusum oluyor. Rüyalarımda doktor gözlerimi oyuyor ya da beni parçalayıp doğruyor. Revizyon istediğimi dile getirdikçe 'cildin hassas, bizim için önemlisin, aileden biri gibisin' diyerek beni oyaladı. Ancak artık dayanacak bir gücüm kalmadı" dedi.

Haberin Devamı

Selda Gümüş'ün avukatı Ülkü Aybüke Eroğul ise konu ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirterek "Bundan sonrasına yargı karar verecek, ancak müvekkilimin yaşadığım mağduriyetin oldukça açık olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

DOKTORUN AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Selda Gümüş’ün hakkında suç duyurusunda bulunduğu Prof. Dr. E.C.'nin avukatları Gülce Candemir ile Rayhan Bozabalı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Gümüş'ün tüp mide ameliyatı sonrası Dr. E.C.'ye başvuduğuna dikkat çekilerek, "Hastanın diyabet, astım, böbrek üstü bezi hiperplazisi ve nöropati gibi eşlik eden şikayetleri mevcuttur. Hasta, müvekkilimiz gelmeden evvel kendisine başka bir merkezde karın germe ve meme küçültme operasyonu yapılmıştır. Hasta hem daha önce geçirdiği ameliyatların sonuçlarını hem de gastrik switch ameliyatına bağlı zayıflama sonrası düzeltme işlemi için müvekkile başvurmuştur. 3 farklı seansta olgunun istediği tüm ameliyatlar başarı ile tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk şartları kapsamında gerçekleştirilmiştir. Hastada hiçbir risk, komplikasyon ya da fonksiyon kaybı yaşanmamıştır. Hasta 6 hafta önce müvekkile yeniden başvurmuş, Covid geçirdiğini, ayağının kırıldığını, ağır grip olduğunu ancak hasta daha önce planlanmayan bir popo protez işlemi talep etmiştir. Müvekkil hastaya bu şartlarda cerrahi işleme uygun olmadığını anlatmıştır. Popo protez ameliyatında hasta yüzükoyun yattığı için akciğerlerine çok fazla baskı gelmektedir. Hastanın ameliyat öncesi tetkikleri yapıldığında hem kan değerlerinin düşük olduğu hem de akciğerlerinin operasyonu kaldıramayacak durumda olduğu görülmüştür. Müvekkilimiz, hastanın iyileşmesi sonrasında ancak bu operasyonu yapabileceğini, ücret de almayacağını söylemiştir. Ancak bunun üzerine hasta müvekkilimize ameliyatı yapmaması halinde basında rezil edeceğine dair tehdit mesajları atmıştır" denildi.

Haberin Devamı

Açıklamada, Gümüş'ten geçirdiği işlemlere ilişkin alınan 19 adet işlem rıza / onam formu bulunduğu da kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Estetik#İzmir#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!

#Ahu Yağtu
Hakkındaki iddialar korkunç Kırmızı bültenle aranan seks gurusu Paramahamsa Nithyananda

Hakkındaki iddialar korkunç! Kırmızı bültenle aranan 'seks gurusu' Paramahamsa Nithyananda

#Paramahamsa Nithyananda
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge

BAKMADAN GEÇME!

Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!

#Ahu Yağtu
Hakkındaki iddialar korkunç Kırmızı bültenle aranan seks gurusu Paramahamsa Nithyananda

Hakkındaki iddialar korkunç! Kırmızı bültenle aranan 'seks gurusu' Paramahamsa Nithyananda

#Paramahamsa Nithyananda
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge