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İzmir'de dehşet anları... Eşini balkonda bıçakla rehin aldı

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#İzmir#Kadına Şiddet#Rehine
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 10:51

İzmir'de M.K., eşi K.K.'yi evlerinin balkonunda bıçakla rehin aldı. Ekiplerin 1 saat süren çalışmayla ikna ettiği M.K., emniyete götürüldü. Çiftin, 6 aylık bebeklerinin olduğu öğrenildi.

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Olay, saat 07.30 sıralarında, Bornova ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen M.K., ailevi sorunları nedeniyle eşi K.K.'yi balkonda bıçakla rehin aldı. Olayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini sağlarken, elinde bıçak bulunan M.K.'yi iknaya çalıştı.

Bir süre balkonda duran M.K., daha sonra eşi K.K.'yi içeri götürdü. Arada dışarı çıkan M.K., çevredekilere de tepki gösterdi. Polisin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarıyla ikna olan M.K., eşini serbest bıraktı.

K.K., yakınları ve sağlıkçılar tarafından ambulansa bindirildi. M.K., polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olay sonrasında M.K. ve K.K.'nin 6 aylık bebeklerini de yakınları aldı.

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#İzmir#Kadına Şiddet#Rehine

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