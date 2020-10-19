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Halil İbrahim KARABIYIK-Fırat AKAY/İZMİR, (DHA) - Fotoğraf: İHA
Haber Giriş: 19.10.2020 - 22:42 | Son Güncelleme:

İzmir’de çok sayıda kaçak göçmen kurtarıldı 

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İzmir’de çok sayıda kaçak göçmen kurtarıldı 
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İzmir'in Dikili ve Menderes ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 78 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 14.30 sıralarında Dikili’ye bağlı Denizköy açıklarında can salı içinde bir grup kaçak göçmenin mahsur kaldığı bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botuyla ekipler sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 59 kaçak göçmen kurtarıldı.

Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün saat 18.30 sıralarında Menderes ilçesi Özdere açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgine ulaştı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 19 kaçak göçmen kurtarıldı. Ekipler tarafından kaçak göçmenler karaya çıkartıldı.

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