İzmir'de 5,1 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin merkez üssünü Ege Denizi’nde Kuşadası Körfezi olarak açıkladığı deprem, saat 08.19’da oldu. İzmir’in Menderes ilçesinin 5,42 kilometre açığında, yerin 8,51 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, İzmir’in yanı sıra Manisa’da da hissedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekiplerin bölgede saha çalışmalar sürüyor.

AFAD'dan yapılan açıklamada "Ege Denizi’nde, İzmir ilimizin Menderes ilçesi açıklarında saat 08.19’da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

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VALİ ELBAN: OLUMSUZLUK YOK

İzmir Valisi Süleyman Elban sosyal medya hesabından "Kuşadası Körfezi - Menderes merkezli olarak 08.19 itibarıyla meydana gelen 5.1 şiddetindeki deprem ile ilgili valiliğimize bildirilen bir olumsuzluk yoktur. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" mesajını paylaştı.

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DEPREM 10-15 SANİYE SÜRDÜ

DHA Muhabiri Kadir Özen, "İzmir güne depremle başladı. Deprem 10 ila 15 saniye arasında sürdü. Neyse ki daha uzun sürmedi. Biz ofisimizde yakalandık bu depreme. Manisa'da da bu deprem hissedildi" dedi.

PROF. DR. ERSOY: 2020 DEPREMLERİNİN ARTÇISI OLABİLİR

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN TÜRK canlı yayınında "Oldukça hissedilebilir bir deprem. Büyük ihtimalle bu önemli bir deprem olmayabilir. Kuşadası Körfezi'nde önemli bir enerji boşalmıştı 2020'de, belki bu deprem onun artçısı bile olabilir. Eğer kara üzerinde olsaydı, belki farklı bir yorum olabilirdi. Büyük ihtimalle 2020 depremlerinin artçısı olabilir" ifadelerini kullandı.