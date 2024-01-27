×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de 5,1 büyüklüğünde deprem

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#İzmir#AFAD
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2024 08:28

AFAD'ın verilerine göre saat 08.19'da merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İzmir ve çevre illerden hissedildi. İzmir Valisi Süleyman Elban herhangi bir olumsuzluğun olmadığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin merkez üssünü Ege Denizi’nde Kuşadası Körfezi olarak açıkladığı deprem, saat 08.19’da oldu. İzmir’in Menderes ilçesinin 5,42 kilometre açığında, yerin 8,51 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, İzmir’in yanı sıra Manisa’da da hissedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekiplerin bölgede saha çalışmalar sürüyor.

AFAD'dan yapılan açıklamada "Ege Denizi’nde, İzmir ilimizin Menderes ilçesi açıklarında saat 08.19’da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

Haberin Devamı

VALİ ELBAN: OLUMSUZLUK YOK

İzmir Valisi Süleyman Elban sosyal medya hesabından "Kuşadası Körfezi - Menderes merkezli olarak 08.19 itibarıyla meydana gelen 5.1 şiddetindeki deprem ile ilgili valiliğimize bildirilen bir olumsuzluk yoktur. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" mesajını paylaştı.

Haberin Devamı

İzmirde 5,1 büyüklüğünde deprem

DEPREM 10-15 SANİYE SÜRDÜ

DHA Muhabiri Kadir Özen, "İzmir güne depremle başladı. Deprem 10 ila 15 saniye arasında sürdü. Neyse ki daha uzun sürmedi. Biz ofisimizde yakalandık bu depreme. Manisa'da da bu deprem hissedildi" dedi.

İzmirde 5,1 büyüklüğünde deprem

PROF. DR. ERSOY: 2020 DEPREMLERİNİN ARTÇISI OLABİLİR

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN TÜRK canlı yayınında "Oldukça hissedilebilir bir deprem. Büyük ihtimalle bu önemli bir deprem olmayabilir. Kuşadası Körfezi'nde önemli bir enerji boşalmıştı 2020'de, belki bu deprem onun artçısı bile olabilir. Eğer kara üzerinde olsaydı, belki farklı bir yorum olabilirdi. Büyük ihtimalle 2020 depremlerinin artçısı olabilir" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#İzmir#AFAD

BAKMADAN GEÇME!