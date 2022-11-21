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İzmir’de 28 yaşındaki Özlem Camgöz evinde ölü bulundu! 1 şüpheli gözaltında

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#İzmir#Bergama#Özlem Camgöz
İzmir’de 28 yaşındaki Özlem Camgöz evinde ölü bulundu 1 şüpheli gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 09:29

İzmir’in Bergama ilçesinde 28 yaşında Özlem Camgöz, ailesi tarafından evinde ölü olarak bulundu. Özlem Camgöz'ün boğularak öldürüldüğü şüphesi üzerine 1 kişi gözaltına alındı.

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Olay, dün Bergama ilçesi Turabey Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, tarladan eve dönen Özlem Camgöz’ün (28) anne ve babası, kızlarının evin içerisinde cansız bedeniyle karşılaştı.

Bunun üzerine aile tarafından durum polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde Özlem Camgöz'ün boğularak öldürüldüğünün değerlendirildiği öğrenildi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Özlem Camgöz'ün cansız bedeni savcının incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis tarafından yapılan araştırmanın ardından olayla ilgilisi bulunduğu şüphesi üzerine O.G., isimli bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere Emniyete götürülürken, konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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#İzmir#Bergama#Özlem Camgöz

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